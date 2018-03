Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil på et pressemøde klokken 15 oplyse om Danmarks sanktioner mod Rusland efter giftangreb mod en russisk eksspion i Storbritannien.

Mange EU-lande klar til sanktioner mod Rusland fra mandag

Det er ventet, at mange EU-lande mandag vil annoncere deres egne diplomatiske sanktioner mod Rusland, der beskyldes for at stå bag giftangrebet i Salisbury. Det stod klart fredag efter et EU-topmøde i Bruxelles.

Video: Ritzau TV