DF-top sætter ordfører på plads: »Man skal bare lytte til Søren Espersen, så bliver man meget klogere«

Efter mange måneder med flere opsigtsvækkende og omstridte meldinger om Rusland fra forsvarsordfører Marie Krarup (DF) skærer partitoppen i Dansk Folkeparti nu igennem.

Linjen over for Rusland lægges kun af den øverste partiledelse og udenrigsordfører Søren Espersen (DF), der også er næstformand.

”Ny kold krig” Krarups bog om Rusland Forsvarsordfører Marie Krarup (DF) udgav for nylig interviewbogen ”Ny kold krig”, der over 367 sider beskriver den igangværende konflikt mellem Rusland og Vesten.

I bogen interviewer Krarup 17 eksperter fra øst og vest om deres syn på bl.a. Rusland, Baltikum, Ukraine, Nato, Vesten og den nye kolde krig. Er konflikten Vestens eller Putins skyld, og hvordan standses den?

Marie Krarup har flere gange siden 2016 været genstand for en ophedet debat og kritik, fordi hun afviser at udpege Rusland som en trussel. Hun mener, at Rusland dæmoniseres.

I bogen kalder Krarup den vestlige debat om Rusland for »betændt« og siger, at det er umuligt at komme med et afbalanceret indlæg om Rusland »uden at blive udsat for beskyldninger om at være betalt af Kreml«.

Marie Krarup er uddannet sprogofficer og har boet tre år i Moskva. Hun var assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva.

Det oplyste DF-ledelsen søndag til dagbladet Politiken, som efter en rundringning til DF’s medlemmer af Folketingets Udenrigsudvalg tegnede et billede af et splittet parti, når det handler om Rusland.

Søren Espersen har markeret sig langt mere kritisk og skeptisk over for Rusland end Marie Krarup. Hun mener bl.a., at Rusland bliver dæmoniseret og ikke er den store trussel, som bl.a. den danske regering hævder. Det har ifølge Politiken skabt tvivl blandt de øvrige borgerlige partier om, hvad DF egentlig mener om Rusland. Men de skal bare lytte til udenrigsordføreren og ikke til Marie Krarup, siger Søren Espersen.

»Jeg lægger linjen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det må egentlig være svar nok på det spørgsmål. Man skal bare lytte til Søren Espersen, så bliver man meget klogere,« siger Søren Espersen til Politiken.

På et spørgsmål om, hvorvidt man så skal se bort fra, hvad Krarup siger, svarer Søren Espersen:

»Ja, det skal man, for det er mig, der lægger linjen for DF’s udenrigspolitik.«

I en skriftlig kommentar siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Politiken, at »linjen på området lægges af partiledelsen og udenrigsordføreren. Og da ordføreren er næstformand, giver det jo sig selv«.

Marie Krarup, der ikke har ønsket at stille op til interview med Politiken om sagen, har flere gange været centrum for en ophedet debat, fordi hun i modsætning til regeringen og de øvrige partier på Christiansborg indtager en meget forsonende linje over for Rusland. I flere interviews har hun bl.a. sagt, at Rusland hverken har onde intentioner eller ekspansionsplaner ind i nabolande.

Det vakte bl.a. opsigt, da Krarup sidste år i Jyllands-Posten kaldte advarsler om Rusland fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) for overdrevne. Uenigheden mellem partierne kom også frem, da der i januar blev indgået et nyt forsvarsforlig, hvor både regeringen og Socialdemokratiet brugte truslen fra et aggressivt Rusland som det vigtigste argument for at øge forsvarsbudgettet. DF støttede forsvarsforliget, men Krarup afviste at udpege russerne som en trussel.

Krarup har heller ikke villet tage direkte afstand fra Ruslands annektering af Krim, mens Søren Espersen kalder den russiske fremfærd »ulovlig«. Espersen mener også, at Rusland udgør en potentiel fare, og han kritiserer, at russiske jagerfly generer Danmark i Østersøen.

I sidste måned udgav Marie Krarup interviewbogen ”Ny kold krig”, der ifølge Krarup skulle tegne et mere nuanceret billede af konflikten mellem Vesten og Rusland.

Marie Krarup afviser at udpege Danmarks fjende i nærområdet: »Jeg er en af dem, der ikke tror på, at Rusland har en angrebsplan i skuffen« Rusland splitter partier bag forsvarsaftale.

I bogen kalder Krarup bl.a. den vestlige debat om Rusland for »betændt« og siger, at det er umuligt at komme med et afbalanceret indlæg om Rusland »uden at blive udsat for beskyldninger om at være betalt af Kreml«.

Marie Krarup er uddannet sprogofficer og har boet tre år i Moskva. Hun var assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva.