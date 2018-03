Samuelsen om konflikt med Rusland: Vi står i en helt vild situation

Folketingets Udenrigspolitiske Nævn har fredag givet »bred opbakning« til, at Danmark på egen hånd optrapper konflikten med Rusland.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter mødet, hvor Folketingets partier blev orienteret om seneste udviklingen i krisen, som er udløst af giftangrebet mod en tidligere russisk spion i Salisbury i det sydlige England

»Det er en helt vild situation, vi står i,« siger Anders Samuelsen.

EU's kritik I en fælles udtalelse fordømmer EU's stats- og regeringschefer i de stærkest mulige vendinger angrebet i den sydengelske by, som Rusland formodes at stå bag.

»Vi er ubetinget solidariske med Storbritannien i lyset af denne alvorlige udfordring for vores fælles sikkerhed,« hedder det i teksten, som blev vedtaget på topmødet i Bruxelles torsdag.

Adskillige EU-lande diskuterer ifølge den britiske avis Financial Times en koordineret udvisning af russiske diplomater som svar på giftangrebet i den sydengelske by.

Mindst fem lande, Frankrig, Polen, Estland, Letland og Litauen, overvejer ifølge avisen at udvise russere i solidaritet med Storbritannien.

Under et EU-topmøde i Bruxelles fredag fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at det ikke længere er et spørgsmål om, Danmark vil reagere over for Rusland, men hvordan.

Ifølge EU-landene og Storbritannien står Rusland højst sandsynligt bag drabsforsøget, som også gik ud over eks-spionens datter.

Regeringen har endnu ikke besluttet, hvad det danske modsvar til Rusland skal være, og Anders Samuelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at præsentere muligheder.

»Der er en lang række muligheder, som ligger på tallerken og dem skal vi tage stilling til i den kommende tid,« siger han.

Tænkelige scenarier er, at Danmark udviser et antal russiske diplomater eller trækker vores ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, hjem i en periode.

Samuelsen påpeger, at hvis tredjelande − altså i dette tilfælde et land som Danmark − vælger at udvise diplomater, så er det et meget stærkt signal og »meget uhørt«.

Forgiftningen af den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i det sydlige England 4. marts har udløst en større krise mellem Rusland på den ene side og Storbritannien og EU på den anden.

Samuelsen betegner sagen som helt ekstraordinær:

»Vi står i en situation, hvor en nervegift, som er udviklet i Rusland, som skulle være under russisk og kun russisk kontrol - og det er helt usandsynligt, at den ikke er under russisk kontrol - bliver brugt i et andet land for at forsøge at slå andre mennesker ihjel. Uden hensynstagen til omgivelserne i en engelsk by. Forestil jer, at man oplevede det samme i Danmark! Det er helt, helt, helt usædvanligt, og det kræver selvfølgelig svar,« siger han.

Briterne har allerede udvist 23 russiske diplomater, og EU har på et topmøde i Bruxelles torsdag besluttet at trække EU's ambassadør i Moskva hjem til konsultationer i Bruxelles i en måned.

Samtidig fordømmer EU's stats- og regeringschefer i de stærkest mulige vendinger angrebet i Salisbury.

»Vi er ubetinget solidariske med Storbritannien i lyset af denne alvorlige udfordring for vores fælles sikkerhed,« hedder det i teksten, som blev vedtaget på topmødet torsdag.

Selvom regeringen her i Danmark nu åbner for et såkaldt »unilateralt« skridt − altså handler alene − så afviser Samuelsen, at Danmark står alene:

»Der er ikke tale om, at Danmark kommer til at gå enegang. Vi kommer til at gøre det her sammen med andre lande. Det er ikke sikkert, at landene kommer til at reagere på præcis samme måde, men vi kan komme i en situation, hvor vi unilateralt tager en beslutning, men vi gør det sammen med andre lande,« siger han.