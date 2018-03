S anklager Kristian Jensen for at skjule økonomisk råderum

Finansminister Kristian Jensen (V) skjuler, hvor mange penge der er tilbage i det økonomiske råderum efter regeringens aftaler de seneste måneder.

Sådan lyder kritikken fra Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, skriver Børsen tirsdag.

- Det er tydeligt, at Finansministeriet tilbageholder informationer, som man har regnet på, siger Benny Engelbrecht til Børsen.

Siden efteråret har Socialdemokratiet forsøgt at få at vide, hvor stort råderummet er. Blandt andet efter at regeringen har brugt penge på en erhvervspakke, der blev indgået i november.

Forsøget har dog været forgæves.

- Vi kan lave vores egne antagelser og beregninger. Men vi kan aldrig være sikre på, at vi rammer det rigtige, siger Benny Engelbrecht.

Finansordførerne fra SF og De Radikale, henholdsvis Lisbeth Bech Poulsen og Martin Lidegaard, bakker op om kritikken.

Finansministeren selv afviser dog.

Han mener, at kritikken er "fuldstændig skudt ved siden af".

Kristian Jensen mener i øvrigt, at det ikke var anderledes, da Socialdemokratiet havde finansministerposten.

Bent Greve, der er forsker ved institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, undrer sig over, at partierne ikke kan få oplyst råderummet.

- Hvis nogle partier beder om et opdateret tal, så vil man normalt give det. Så kan man sige, at der er nogle forbehold og usikkerheder, men normal kutyme er at give en opdatering, siger han til Børsen.

Avisen skriver, at Benny Engelbrecht overvejer at kalde ministeren i samråd.

Han lover samtidig, at man altid vil kunne få en opdatering af råderummet, hvis Socialdemokratiet overtager finansministerposten efter næste valg.