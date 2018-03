Mette Bock: Medieudspil er udskudt til efter påske

Ude i de danske mediehuse må man holde vejret lidt endnu.

Regeringens ventede medieudspil er blevet forsinket og vil først blive præsenteret efter påsken, som varer til og med den 2. april.

Det skriver kulturminister Mette Bock (LA) på Facebook. Hun havde håbet på at kunne præsentere udspillet i denne uge.

Medieforlig nærmer sig: Markante DR-besparelser på vej

Forsinkelsen skyldes, at rammerne for et eventuelt salg af TV 2 kom på plads med kommissionen i sidste uge. Noget ministeren har arbejdet på i et år.

»Det betyder, at den endelige tekst til det samlede medieudspil lige skal en sidste tur forbi regeringens koordinationsudvalg inden jeg præsenterer udspillet. Og det kan desværre først lade sig gøre i ugen efter påske, da regeringen jo er flittig og har meget på dagsordenen,« skriver hun.

Ministeren konstaterer også, at hun håber på en bred aftale. Men hvis det »betyder for mange kompromisser og for lavt ambitionsniveau«, vil regeringen gå efter en smal aftale.

»Nye tider - nye medietider!« skriver ministeren.

Fredag nåede regeringen og DF til enighed om at spare 20 pct. i Danmarks Radio - en øvelse der skal strække sig over fem år.

Heraf skal 15 pct. bruges til at finansiere omlægningen af licensen, så den fremover kommer til at gå ind under den almindelige personbeskatning.