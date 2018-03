Samuelsen: »Et ambassade-angreb er et angreb på den danske stat«

De ansvarlige bag angrebet på den tyrkiske ambassade i Hellerup skal hurtigst muligt stilles til regnskab.

Sådan lyder reaktionen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter episoden, der fandt sted natten til torsdag.

»Meget alvorligt at angribe andre landes diplomatiske repræsentationer. Ambassader nyder særlig status i vores land, som skal respekteres,« skriver statsministeren på Twitter.

Tyrkiets ambassade i Hellerup angrebet med molotovcocktails

Ambassaden blev kort før kl. 3 natten til mandag angrebet med brandbomber - såkaldte molotovcocktails. Det møder også fordømmelse fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

»Jeg fordømmer skarpt brandattentatet i nat mod Tyrkiets ambassade i Hellerup. Godt at ingen kom noget til. Den tyrkiske står som alle ambassader i København under vores beskyttelse. Et angreb mod en ambassade er et angreb på den danske stat. Tak til politiet for hurtig reaktion,« lyder det fra ministeren.

Ifølge politiet er der sket mindre skader på bygningen. Foto: Local Eyes

Bygningen står tom om natten, og der var derfor ingen fare for personskader. Bygningen fik til gengæld mindre brandskader.

En patrulje opholdt sig i området, da episoden fandt sted, men derudover var der umiddelbart ingen vidner. Politiet prioriterede i første omgang at blive på stedet og få branden slukket frem for at jagte gerningsmændene.

Patruljen så mindst to personer stikke af fra stedet. Dem jagter man nu. Der er ikke udsendt signalement af personerne, ligesom politiet ikke har udtalt sig om et muligt motiv.

Det vides ikke, præcis hvor mange personer, der deltog i angrebet.

Jyllands-Posten har kontaktet ambassaden for en kommentar.