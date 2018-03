Bestyrelsesformand: Spareplan vil kræve »omfattende reduktioner« i DR

Der skal skæres kraftigt ned og laves markant om på det DR, man kender i dag, hvis regeringen og Dansk Folkepartis spareplan på 20 procent skal gennemføres.

I alt skal DR beskæres med 773 mio. kr. over de kommende fem år. Og det vil kunne mærkes, fastslår DR’s bestyrelsesformand Michael Christiansen.

»Besparelser i denne størrelsesorden vil nødvendiggøre omfattende reduktioner i DR’s aktiviteter og væsentlige omprioriteringer. Den fremlagte besparelse er dobbelt så stor, som de besparelser på to procent årligt, der pålægges andre kulturinstitutioner i disse år.«

»Det vil få konsekvenser i en tid, hvor uafhængig, national journalistik er under pres fra internationale medier baseret på andre hensyn end uafhængig public service,« siger bestyrelsesformanden i en pressemeddelelse fra DR.

»En nedslagtning«: Oppositionen tordner mod massive DR-besparelser

Michael Christiansen understreger vigtigheden af, at de kommende medieforhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier om et nyt medieforlig giver »størst mulig handlefrihed«.

»DRs ledelse skal kunne gennemføre besparelser med størst mulig respekt for DRs formål – at levere bedst mulig public service til hele den danske befolkning,« siger han.

Kulturministeren svinger sparekniven: »Det siger sig selv, at alting i DR ikke kan blive ved med at være som hidtil« Mette Bock (LA) udtrykker stor tilfredshed med, at reduktionen af DR er landet på 20 pct.

Samtidig byder DR beslutningen om afskaffe licensen for i stedet af reducere personfradraget velkommen.

»DR har, som vi tidligere har givet udtryk for, stor forståelse for denne beslutning. Det er samtidig af største vigtighed, at fremtidige forhandlinger om DRs budgetter sker med respekt for armslængde mellem medier og politikere,« lyder det.

I regeringen vil kulturminister Mette Bock (LA) inden længe indkalde til forhandlinger om det medieforlig, som skal gælde fra 2019. På forhånd har regeringen dog gjort det til en præmis for at blive inviteret, at man accepterer dagens aftale.

DR afventer disse forhandlinger, før det besluttes, hvor der skal skæres.

Medieforsker: Regeringen svækker public service i Danmark

En samlet opposition kritiserer dog allerede nu nedskæringerne for at være alt for store. Spareplanen vil få mærkbare konsekvenser for DR's dansksprogede indhold, forudser de røde partier.

Størstedelen af de sparede penge går til at betale for afskaffelsen af licensen. De går altså ikke til andre medier eller medieindhold. Dog afsættes der godt 75 mio. kr., som kan bruges på andre medieinitiativer end DR i forbindelse med medieforliget.

Desuden skal 116 mio. kr. bruges på at kompensere pensionister, der tidligere har haft nedsat licens, og 10 mio. kr. skal gå til en pulje målrettet blinde og stærkt svagsynede personer.

I februar gav Michael Christiansen i et inteview med Politiken udtryk for, at DR-besparelser på omkring 12,5 procent var både rimelige og realistiske:

»Det er sådan i størrelsesordenen af, hvad andre kulturinstitutioner må spare i disse år. Hvis man over 4 til 5 år skal spare 10 til 12 procent, så er det jo, hvad Nationalmuseet og Det Kongelige Teater skal sparre. Det er da i orden, hvis man synes, vi skal i samme bås som andre kulturinstitutioner. Vi er jo en kulturinstitution,« sagde han.

Men regeringen og DF har altså valgt at skære dybere.