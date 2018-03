Regeringen dropper skrappe arbejdskrav til nye kampfly-piloter

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) havde en god nyhed til danske jagerpiloter med i attachemappen, da han torsdag mødte op til samråd i Folketingets Forsvarsudvalg.

Her meddelte han, at jagerpiloterne, der skal flyve Danmarks kommende 27 F-35-kampfly, alligevel ikke vil blive ramt af en række drastiske ændringer af arbejdstiden, som foreslået i en såkaldt dimensioneringsrapport fra konsulentfirmaet McKinsey.

Rapporten lagde blandt andet op til, at piloternes arbejdstid skulle øges til 48 timer om ugen i år med internationale operationer, for at de 27 fly kunne løse de opgaver, som regeringen har lovet Folketinget.

De nye kampfly V, S, DF, LA og R indgik 9. juni 2016 en aftale om at købe 27 F-35-Joint-Strike-Fighter-kampfly, der skal erstatte de gamle F-16-fly.

Den 14. december 2017 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke, der endeligt beseglede milliardindkøbet.

Prisen for de nye fly fra amerikanske Lockheed Martin er i alt 66,1 mia. kr. i flyenes 30-årige levetid.

De første fire fly leveres i 2021 på en træningsbase i USA. I 2022 leveres de første fire fly i Danmark. Frem mod 2026 leveres de resterende 23 fly drypvis.

I 2024 flyver F-16-flyene sidste gang. Danmark kan i perioden 2022-2024 ikke medvirke i internationale flymissioner.

Desuden skulle piloternes »missionstid« forlænges fra fire til otte måneder, og deres ferie skulle nedsættes til fire uger om året.

Men de forslag har regeringen altså valgt at skrinlægge.

»Vi har valgt ikke at arbejde videre med disse forslag fra dimensioneringsrapporten. Der er heller ikke planer om at sætte piloternes generelle arbejdstid op,« sagde Claus Hjort Frederiksen under samrådet.

I stedet lægger regeringen op til, at piloterne skal have færre men længere vagter i Flyvevåbnets afvisningsberedskab. Ifølge Claus Hjort Frederiksen vil det gøre vagtsystemet mere fleksibelt og samtidig frigøre piloter.

Fremover skal piloterne være på vagt i døgntjeneste af 24 timer i stedet for i to-holdsskift på 12,5 time som nu. Det vil betyde, at det samlede behov for operative F-35-piloter falder fra 70 til 62.

Ændringerne kommer efter blandt andet pres fra piloterne selv, og efter at Jyllands-Posten har sat kritisk fokus på netop piloternes arbejdsforhold.

Jagerpiloterne vil stadig kunne opleve spidsbelastninger med mange arbejdstimer i visse perioder, men det vil være »inden for de rammer,« man kan forvente hos andre arbejdsgrupper, forsikrede Claus Hjort Frederiksen på samrådet.

Det var Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, der havde indkaldt ministeren til at svare på spørgsmål om kampflyprojektet, som blev endeligt vedtaget i Folketinget i december.

Hun roste forsvarsministeren for at droppe de skrappe arbejdskrav til piloterne:

»Det lød jo mildest talt fuldstændig vanvittigt, at man skulle sætte folk til at arbejde 48 timer om ugen, have mindre ferie, være udsendt i længere perioder og i øvrigt blive længere i jobbet.«

»Så det er meget, meget positivt,« sagde hun.

Samme melding kommer fra piloternes egen fagforening, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, HOD.

Her fortæller formanden, oberstløjtnant Niels Tønning, at han var blevet gjort bekendt med beslutningen tidligere, men at han ikke desto mindre glæder sig over den:

»Vi har til gode at se, hvordan det reelt bliver, men det er et godt træk, at man ikke på forhånd planlægger med en øget belastning af piloterne,« siger han.

Konkret vil omlægningen til døgntjeneste betyde, at den enkelte pilot får længere vagter, men til gengæld kun halvt så mange.

»Det giver en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og mange piloter vil være glade for igen at få døgntjeneste, sådan som de også har haft før i tiden,« siger Niels Tønning.

Samrådet handlede også om støjgenerne fra de nye F-35-fly, som larmer væsentligt mere end de 44 nuværende F-16-fly.

For nylig annoncerede regeringen, at man vil bygge flyenes kommende hangarkompleks i Skrydstrup et andet sted end oprindeligt planlagt, så færre private boliger bliver støjplaget.

Ændringen betyder imidlertid, at kampflyprojektet bliver forsinket med op til et år, så de første nye kampfly først kan lande i Danmark i 2023. Samtidig udløser ændringen en regning på 260 mio. kr., som Jyllands-Posten tidligere har beskrevet.

Under samrådet beklagede Claus Hjort Frederiksen, at han endnu ikke har de endelige støjberegninger.

»Men jeg vil gerne give den sikkerhed, at det er noget, vi er dybt optaget af at løse så godt, vi overhovedet kan.«

»Vi vil gå meget langt for at løse de problemer,« sagde han.

