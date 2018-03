Flypassagerer kan blive tjekket for snyd med dagpenge

Tager man chancen og rejser ud af landet uden at melde eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp fra, kan man fremover blive snuppet i lufthavnen af kontrollører.

I mandags gennemførte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de første kontroller i Københavns Lufthavn. Det er en konsekvens af, at det på Finansloven 2018 blev vedtaget at genindføre stikprøvekontroller af socialt bedrageri i landets lufthavne.

Ordningen har eksisteret før. Men den blev sløjfet af regeringen i 2016.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skal kontrollerne hjælpe kommunerne, der har efterspurgt en genindførelse af ordningen.

- Det er først og fremmest for at få overblik over, om der er personer, der rejser ud af Danmark og derved ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet eller på anden måde medvirker til socialt bedrageri, siger han.

Kontrollerne af passagererne finder sted ved udvalgte flyankomster. Der bliver først og fremmest fokus på ankomster fra lande, der ikke er en del af Schengen-området.

Inden passagererne går ned til bagageudleveringsområdet i lufthavnen, vil de blive bedt om at opgive deres personnummer.

Det vil så blive tjekket i indkomstregistret over folk, der modtager sociale ydelser og som er pålagt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Efterfølgende skal det kontrolleres, om de danske passagerer har husket at afmelde sig ydelsen.

Ifølge beskæftigelsesministeren er kontrollen ikke et udtryk for en øget mistro til danskere på sociale ydelser.

- Det er det bestemt ikke. Men det er nu engang sådan, at man også må føre en kontrol med de offentlige ydelser, vi udbetaler. Og dem udbetaler vi rigtig mange milliarder af hvert eneste år.

- Det her er også for at sikre ret og rimelighed. Det har intet med overvågning at gøre, siger han.

Ved de første fire kontroller i mandags blev udtaget 21 passagerer, som var på sociale ydelser, og som skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark.

Det vil nu blive kontrolleret, om de 21 passagerer har gjort, som de skulle og meldt ferie, eller om de har begået socialt bedrageri.