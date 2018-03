Danmark ønsker endnu en forlængelse af grænsekontrollen

Danmark og fem andre Schengen-lande er begyndt at forberede sig på at forlænge deres grænsekontroller med formentlig et halvt år endnu engang.

Den nuværende danske grænsekontrol udløber 12. maj, men der er ikke grundlag for at stoppe den på det tidspunkt, mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Jeg ser ikke for mig, at vi kommer til at ophæve grænsekontrollen lige med det samme, siger Støjberg torsdag efter et EU-møde i Bruxelles.

Her har ministre fra de seks Schengen-lande, der i dag har grænsekontrol, sat sig sammen i forlængelse af et EU-indenrigsministermøde.

- Jeg tror, at vi ser relativt ens på det her spørgsmål, siger Inger Støjberg efter mødet med de fem andre lande.

De seks Schengen-lande med grænsekontrol er Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Østrig og Frankrig.

EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, er ikke tilhænger af mere grænsekontrol.

Han vil tilbage til kernen i Schengen-samarbejdet med åbne indre grænser og foreslår i stedet flere politikontroller i grænseområder og ved populære rejseruter.

- Vores politik er meget klar, siger Avramopoulos.

- Vi ønsker at komme tilbage til et normalt fungerende Schengen. Det er det princip, vi arbejder ud fra med alle lande, siger han.

Avramopoulos siger, at han bliver ved med at arbejde og diskutere sagen med alle landene.

- Og jeg mener, at vi meget snart vil være tilbage ved normalen, siger han.

Landene skal varsle de nye kontroller til EU-Kommissionen senest en måned før, de skal træde i kraft.

Der er regler for, hvor længe et Schengen-land kan have grænsekontrol.

Men ved den seneste forlængelse skiftede Danmark begrundelse fra migrationskrisen til også at lægge vægt på terrortruslen.

Nye artikler i Schengen-reglerne blev dermed taget i brug, og det gav mulighed for nye forlængelser.

- Der er flere ting i det, siger Inger Støjberg.

- Der er både spørgsmålet omkring terrorisme, og dermed også terroristernes mulighed for at bevæge sig hen over landegrænserne.

- Men der er også stadig en skrøbelig situation i forhold til migration, siger hun.

Danmark har haft grænsekontrol siden 4. januar 2016. Den er siden forlænget mange gange. Foreløbig frem til 12. maj.