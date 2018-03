Radikale går imod lockout, de selv stemte for

Radikale Venstres byrådsmedlemmer har enstemmigt besluttet ikke at bakke op om KL's lockout, som blev varslet for knapt 24 timer siden.

Det er man kommet frem til torsdag formiddag på et møde om de kuldsejlede overenskomstforhandlinger i Aalborg, skriver landsformand Svend Thorhauge og politisk leder Morten Østergaard i et opslag i en Facebook-gruppe.

»De (radikale byrådsmedlemmer, red.) har enstemmigt konkluderet, at der ikke er opbakning til KL's lockoutvarsel, der vurderes til at være helt ude af proportioner i den nuværende situation,« skriver de i opslaget, som er målrettet radikale tillidsfolk.

Der var kun Enhedslistens og SF's medlemmer i bestyrelsen hos KL, der stemte imod lockouten, har Jyllands-Posten tidligere fået bekræftet hos KL. Det betyder, at Radikale Venstres bestyrelsesmedlem, Leon Sebbelin, stemte for. Han blev torsdag genvalgt som bestyrelsesmedlem ved mødet i Aalborg.

Og efter mødet lyder det fra Radikale Venstre, at der er brug for en forhandlet løsning, »der anerkender den vigtige indsats, alle de offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark« - ikke et lovindgreb fra Christiansborg. Den linje vil Leon Sebbelin, der er borgmester i Rebild Kommune, tage med sig i det videre arbejde, står der i opslaget.

»Vi har tidligere beklaget forløbet i 2013, som desværre endte med et lovindgreb. Og vi mener, at KL's lockoutvarsel er alt for vidtgående og helt ude af proportioner. Vi er heller ikke i tvivl om, at vi har rigtig meget brug for en aftale om lærernes arbejdsvilkår, som flugter med det resterede arbejdsmarked. Det har lærerne brug for - det har folkeskolen brug for,« lyder det videre.

Omkring halvdelen af de kommunalt ansatte - ca. 250.000 - vil være omfattet af lockouten. Plejehjem, herberger, varme- og vandforsyning samt infrastruktur vil blive friholdt fra lockouten, men folkeskolerne går ikke fri.

Finansministeriet og Danske Regioner har også varslet lockout af sine ansatte efter sammenbruddet i overenskomtsforhandlingerne. Fagbevægelsen har varslet strejke den 4. april.

I alt kan lockouten således komme til at berøre 441.000 offentligt ansatte.