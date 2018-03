S: Der skal flere penge til velfærd i udligningsordning

De færreste kommuner er tilfredse med den nuværende udligningsordning. Enten synes de, at de får for lidt, eller at de giver for meget.

Det er svært at få enderne til at mødes, men Socialdemokratiet er klar med dets løsning.

- Der skal tilføres flere penge til den kommunale velfærd. De kommende års råderum skal prioriteres til velfærd. Derfor foreslår vi, at det kommer på bordet som en del af udligningsforhandlingerne, siger formand i Socialdemokratiet Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet kan ikke sige, hvor stort et beløb der konkret er tale om, før de sidder ved forhandlingsbordet.

Fakta: Hvert år omfordeles 17 milliarder blandt kommunerne

Finansieringsudvalget har offentliggjort en rapport med anbefalinger til et nyt system. I den knap 300 sider lange rapport præsenterer udvalget fem modeller med forskellige bud på, hvilke parametre man kan ændre på, og hvor stor udligningen skal være.

Men de fremlagte forslag risikerer at have negative konsekvenser, mener Frederiksen.

- Resultatet af forslagene er, at en række kommuner får en meget stor regning. Det gælder for eksempel byer som Horsens og Frederikshavn.

- Hvis man pålægger de byer en stor regning, så kommer borgerne til at betale en stor del af den. Vi skal rette op på de skævheder, der er, men det må ikke medføre forringelser på velfærden i store dele af Danmark, siger Mette Frederiksen.

Rapporten blev bestilt i 2015 på baggrund af en bred politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Forud for forhandlingerne om udligningsordningen har Socialdemokratiet desuden fokus på, at regeringen ikke benytter forhandlingerne til at "snige skattelettelser ind ad bagdøren, som de har for vane".

8. til 9. marts afholdes der Kommunalpolitisk Topmøde 2018 i Aalborg. Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer, hvor det forventes, at udligningsordningen bliver central på dagsordenen.

