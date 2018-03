Løkke besøger to af de hårdeste ghettoer i landet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har for alvor rettet fokus på ghettoerne i Danmark. Torsdag besøger han Gellerupparken i Aarhus, og fredag gæster han Motalavej i Korsør.

Det oplyser Statsministeriet.

Besøgene finder sted, kort efter at regeringen præsenterede sit ghettoudspil med titlen "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030".

Begge steder er ifølge udspillet blandt de 16 hårdeste ghettoområder i Danmark.

- Der er huller i danmarkskortet, hvor jeg ikke kan genkende det, jeg ser.

- Jeg bliver meget bekymret over, at der i vores land eksisterer enklaver isoleret fra det omkringliggende samfund, siger Løkke i en pressemeddelelse.

- Vores samfundskontrakt falder fra hinanden, når alt for mangeforsørges af det offentlige, og alt for få har et reelt job, siger Løkke.

Under besøget i Aarhus skal Løkke høre om projektet med at opføre omkring 250 nye ejerlejligheder i Gellerupparken.

Løkke skal også mødes med det lokale politi. Og han besøger projektet Bydelsmødrene, som støtter og hjælper kvinder, der lever isoleret, og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

Statsministerens tur til Gellerupparken finder sted på kvindernes internationale kampdag.

- Jeg glæder mig til at bruge kvindernes internationale kampdag til at drikke en kop kaffe med Bydelsmødrene, der kæmper for at hjælpe sårbare kvinder frem i livet og ind i samfundet.

- Kampen mod parallelsamfund er også kampen for ligeværd og kvinders og pigers rettigheder, siger Løkke.

Under besøget på Motalavej i Korsør fredag får statsministeren en rundvisning i området. Han drikker desuden kaffe i beboerhuset med myndighedsrepræsentanter, beboere og medarbejdere i kvarteret.