Overblik: Regeringen vil sætte fart under internettet

Regeringen præsenterer mandag et udspil til et nyt teleforlig. Det seneste er fra 1999, hvor situationen var en ganske anden.

Her kan du blive klogere på, hvad det nye forlig indeholder:

Bredbåndstilskud:

* Regeringens målsætning er, at alle husstande og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100/30 Mbit/s.

* I 2017 havde 89 procent adgang til samme hastighed. Blandt andet skal der tilføres yderligere 60 millioner kroner til bredbåndspuljen, så der i alt er 100 millioner kroner i år.

Puljen skal desuden målrettes yderligere mod tyndt befolkede områder. Hidtil har 12 procent af adresserne, som har fået tilskud, ligget i byzoner, og 24 procent af tilskudsmidlerne er blevet brugt i hovedstadsområdet.

5G:

* Regeringen vil udarbejde en national handlingsplan for udrulning af 5G i Danmark.

* I løbet af de næste tre til fem år ventes det, at 5G, der er næste generations mobilteknologi, introduceres i Danmark. 5G er op til 100 gange hurtigere end det nuværende 4G-net.

* Danmark halter efter resten af Skandinavien, når det kommer til at gøre klar til 5G, men det skal der rettes op på nu.

Frekvenser:

* I forbindelse med kommende auktioner over tre frekvenser vil staten stille krav om, at 25.000 adresser skal have markant bedre mobildækning.

* Frekvenserne er populært sagt de "motorveje i luften", som selskaberne bruger for at sende mobilsignaler rundt. Selskaberne betaler staten for at benytte frekvenserne.

* Men regeringen er klar til at acceptere en lavere pris for frekvenserne for at sikre bedre dækning.

* For at få lov at bruge de tre frekvenser skal teleselskaberne levere en hastighed på mindst 30 Mbit-download i sekundet til knap 20.000 på forhånd udpegede husstande og mindst 50 Mbit-download i sekundet til cirka 5000 adresser.