Forlig fra sms'ens guldalder opdateres: Det digitale styrkes

Det står i skærende kontrast, at teleforliget er et af Folketingets ældste forlig, mens området er et af dem, hvor udviklingen er gået hurtigst i forhold til eksempelvis smartphones og hurtigt mobilt internet.

Siden 1999 er forliget ikke blevet opdateret, men det tager klima,- forsynings- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) hul på nu.

Regeringens udspil til et nyt forlig indeholder bedre dækning af mobiltelefoni og højere hastighed på bredbånd i hele landet.

- Danmark skal rustes til den enorme digitale udvikling. Vi skal være i front med nye teknologier som for eksempel 5G. Det har stor betydning for vækst, udvikling og bosætning, at der er ordentlig telestruktur, siger ministeren.

Blandt hovedelementerne er, at bredbåndstilskud skal målrettes tyndt befolkede egne, skrappe krav skal sikre bedre dækning i Danmarks mobilhuller, og landet skal rustes bedre til udrulning af 5G.

Bredbåndstilskud skal målrettes tyndt befolkede egne

Regeringens målsætning er, at alle husstande og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100/30 Mbit/s.

I 2017 havde 89 procent adgang til samme hastighed. Blandt andet skal der tilføres yderligere 60 millioner kroner til bredbåndspuljen, så der i alt er 100 millioner kroner i år.

Puljen skal desuden målrettes yderligere mod tyndt befolkede områder.

Regeringen vil udarbejde en national handlingsplan for udrulning af 5G i Danmark og justere de nuværende frekvensafgifter.

I løbet af de næste tre til fem år ventes det, at 5G, der er næste generations mobilteknologi, introduceres i Danmark. 5G er op til 100 gange hurtigere end det nuværende 4G-net.

Danmark halter efter resten af Skandinavien, når det kommer til at gøre klar til 5G, men det skal der rettes op på nu.

Overblik: Regeringen vil sætte fart under internettet

- Man kan altid diskutere, hvor hurtigt man kan gøre tingene. Jeg har den ambition, at vi skal være helt i front. Det er baggrunden for, at vi sætter fokus på at få udviklet 5G, siger Lars Christian Lilleholt.

Skal det forstås sådan, at vi er godt med på området, eller hvordan?

- Der er da helt klart noget, vi kan hente op. Det er en ny måde at gøre tingene på, men de højhastigheder skal danskerne også have adgang til, siger ministeren.