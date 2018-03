Danske skoleelever kritiserer undervisningsministeren: »Der er ikke sket særlig meget«

I 2013 blev den daværende regering med støtte fra V, K og DF enige om en ny folkeskolereform. Reformen trådte i kraft i 2014, men implementeringen møder nu massiv kritik fra organisationen Danske Skoleelever. Det skriver Altinget.

»Reformen er snart fire år gammel, og når vi kigger på følgeforskningen, kan vi bare konstatere, at der ikke er sket særlig meget. En større reform kan tage flere år om at vise effekterne, men vi ser gerne, at der skete meget mere, end der er sket nu,« siger Danske Skoleelevers formand Jakob Bonde Nielsen til Altinget.

Debat: Folkeskolens fremtid er på spil

Danske Skoleelever er for nylig vendt hjem fra en inspirationstur i Nordamerika, hvilket har medført en undren over, hvorfor det danske undervisningsministerium ikke »gør mere« for at implementere reformen fra 2014. De oplevede, at Canada, som har indført en lignende reform, har haft langt større succes med at fremme deres folkeskole.

Eleverne efterlyser særligt mere fokus på at forbedre lektiecafeerne, bevægelsen og den åbne skole, og Jakob Bonde Nielsen fremhæver Merete Riisager som hovedårsagen til den manglende indsats. Der er generelt ikke blevet sat gang i »ret meget på skoleområdet«, mener han.

Merete Riisager skriver i et svar til Altinget, at hun mener, det er vigtigt ikke bare at sætte gang projekter for projekternes skyld.

»Folkeskolereformen er en stor og omfattende reform, som introducerede mange forandringer i et hug. Som undervisningsminister kan jeg være med til at understøtte implementeringen, men det er kommunernes ansvar, at reformens elementer bliver ført ud i livet og gør en forskel på skolerne,« skriver hun.

Merete Riisager afviser, at hun og resten af ministeriet sidder på deres hænder men erkender, at flere af reformens elementer ikke er nået lige langt i alle kommunner.

Rigsrevisionen offentliggjorde i sidste uge dets beretning om den foreløbige implementering af reformen og skrev bl.a., »at Undervisningsministeriet ikke har fulgt tilfredsstillende op på, om kommunerne når målene med folkeskolereformen, og om de gennemfører indsatsen som forudsat.«