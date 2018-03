SF om kampfly-støj: »Forsvarets håndtering har været fuldstændig uholdbar hele vejen igennem«

Onsdag meddelte Forsvarsministeriet, at det planlagte F-35-terminalanlæg i Skrydstrup skal flyttes til en anden placering på grund af de omfattende støjproblemer, som er blevet afdækket af Jyllands-Posten i de seneste par uger.

Ændringen sker bl.a., efter forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har været i dialog med lokalbefolkningen i Skydstrup.

Både SF og Enhedslistens forsvarsordførere sætter pris på, at ministeren har lyttet til borgere og eksperter, men de retter samtidig kritik af, at der først nu bliver taget hånd om sagen.

»Det er det eneste ordentlige over for borgerne. Men jeg synes, det er fuldstændigt urimeligt, at forsvarsministeren ikke har fået det på plads langt tidligere. Det er ikke en ordentlig proces for demokratiet,« siger Eva Flyvholm, forsvarsordfører hos Enhedslisten.

Næstformand i støjgruppe: Forsvarsministeren lyttede til vores bekymringer

Tidligere har Jyllands-Posten beskrevet, hvordan Forsvarsministeriet mørklagde tal, der viste, at tilsvarende fly i Norge og Holland kan flyve væsentligt færre timer end det, som ministeriets egne beregninger lovede.

Eva Flyvholm stiller sig derfor uforstående over for, at ministeriet ikke har gjort brug af beregningerne fra Norge, hvor landet ifølge hende har brugt flere mia. kr. på støjreducerende initiativer.

»Forsvarsministeriet kendte udmærket til de her problemer på forhånd. Det er over et år siden, jeg spurgte, hvad ministeriet ville gøre ved støjproblemerne, men det mente ikke, at det ville volde nogen problemer. Det er fuldstændigt utilstrækkeligt, at vi får forkerte svar i Folketinget forud for en beslutning om at købe kampflyene,« siger hun.

Den samme kritik lyder fra Holger K. Nielsen, der aldrig har været tilhænger af indkøbet af de nye kampfly.

»Forsvarets håndtering har været fuldstændig uholdbar hele vejen igennem. Det har skjult oplysninger og er kommet med halve sandheder til befolkningen dernede,« siger han.

Skrydstrup-naboer om Forsvarsministeriets nye plan til 260 mio. kr.: »Som vi siger det her i Jylland: De har nosset i det« Efter kritiske artikler og borgerprotester flyttes hele F-35-terminalen i Skrydstrup. Det betyder en forsinkelsepå 6-12 måneder og en ekstraregning på 260 mio. kr.

Anlæggets nye placering bliver i den sydvestlige del af flyvestationen, og ifølge forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen kommer det til at koste 260 millioner kroner.

»Det viser noget om, at man ikke har særligt meget styr på ekstraudgifterne. Man træffer en beslutning på et projekt, hvor der i forvejen er en meget kraftig usikkerhedsmargen for dets samlede levetidsomkostninger. Det forekommer mig meget usikkert,« siger Holger K. Nielsen.

Det stort anlagte kampflyprogram er et forlig indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.