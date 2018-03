S frygter ikke fordyrelse af Femernforbindelsen

Femernforbindelsen klarer sig, selv om Tyskland ifølge eksperter først i 2020 ventes at give byggetilladelse.

Det siger Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn. Torsdag blev han og andre transportordførere orienteret om forsinkelsen af transportminister Ole Birk Olesen (LA) og Femernforbindelsen.

- Vi synes, at det er et stærkt og fornuftigt projekt. Det ser ud til, at det egentlig kører bedre end forventet, siger Rasmus Prehn.

- Vi er ikke bekymret fra socialdemokratisk side. Vi har i går været ovre til en god og fornuftig orientering hos ministeren. Dér blev vi betrygget i, at det kommer til at foregå på fornuftig vis.

Visse projekter kan formentlig fremrykkes, så sænketunnelen kommer hurtigere i gang, siger Rasmus Prehn.

- Vi er sådan set mere optimistiske, end vi har været tidligere, siger han.

Femern-forbindelsen styrer mod ekstraregninger i milliardklassen

Femern A/S indgik i 2016 kontrakter for 30 milliarder kroner med konsortierne, som skal anlægge verdens længste sænketunnel. Kontrakterne betinges af, at byggetilladelsen ligger inden 2020, skriver Finans.

Men Femernforbindelsen erkender, at tilladelsen først ventes i 2020.

Et fortroligt bestyrelsesreferat, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, viser, at entreprenørerne i 2016 afviste at indgå en aftale, som løb længere end til 2019.

Man aftalte, at Femern skulle betale op mod én milliard kroner for at udskyde byggestarten. Regningen afhænger af, hvor meget ventetiden har kostet entreprenørerne.

Den administrerende direktør for Femern A/S, Claus Baunkjær, er ikke bekymret for kontrakterne.

- Vi har naturligvis forberedt forskellige mekanismer i kontrakterne til at håndtere situationen, hvis der ikke er ønske om at sætte kontrakterne i gang inden da, siger han til Finans.

Derfor må Femern betale op imod en milliard kroner for ingenting Økonomien på Femern-projektet er i forvejen stram med en tilbagebetalingstid på 36 år. Nye udfordringer kan sende projektet i gult lys.

Femern A/S er i en "god og tillidsfuld dialog" med de store entreprenører om den overordnede planlægning, oplyser Femern A/S i en skriftlig kommentar.

De ledende entreprenører fra de to konsortier, hollandske Boskalis og danske Per Aarsleff, vil ikke oplyse, hvad de kræver for at forlænge kontrakterne.

Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen er ikke bekymret.

- Jeg er ikke bekymret. For det første tror jeg, at vi når det, inden for den tidsramme vi har sat. Og i forhold til en ekstraudgift er det et projekt til mange milliarder, siger Kim Christiansen.