Regeringen vil bruge tocifret milliardbeløb på at nedrive og omdanne ghettoer

Over en syvårig periode vil regeringen bruge 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden på at nedrive og omdanne ghettoer i Danmark.

Forslag "En kommende boligaftale målretter 12 mia. kr. - ud af den samlede ramme på 21 mia. kr. - til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder i 2019-2026. Der er plads til at fastholde det høje niveau frem til 2030." Kilde: "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030"

Det fremgår af det nye ghettoudspil , som regeringen - med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen - torsdag formiddag præsenterede i Mjølnerparken i København.

»Det er bedre, at folk, der har problemer, er mere spredt, end de er samlet. Vi vil som den første regering sætte magt bag ordene, at der ikke skal være ghettoer i 2030,« lød det bl.a. fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) på pressemødet i forbindelse med præsentationen af udspillet.

Den samlede ramme for ghettoudspillet, der rummer 22 initiativer, ligger på omkring 21 mia. kr. Dermed er det ca. halvdelen, der skal gå til nedrivning og omdannelse af de udsatte boligområder i perioden 2019-2026.

Derudover påpeges det, at det »høje niveau« kan blive fastholdt helt indtil 2030.

»Omdannelsen af ghettoområderne vil ske gennem et øget salg af almene boliger. Det giver mulighed for, at private investorer og boligejere med nye boligformer kan være med til at ændre beboersammensætningen i området. Det skal enten ske ved, at private investorer køber en del af de nuværende almene boliger eller ved at bygge nye private boliger i ghettoområderne,« lyder det endvidere i udspillet.

Med regeringens plan skal de 16 boligområder, som har stået på ghettolisten de seneste fire år, inden for seks måneder indsende en udviklingsplan, som »viser en konkret vej til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40 pct.«

Det seneste ghettoudspil er den sjette af sin slags siden 1994.

Statsministeren erkendte på pressemødet, at skiftende regeringer har »svigtet kollektivt« ved at have fremlagt ghettoplaner, som tilsyneladende ikke har løst problemerne.

»Denne gang både skal og vil det lykkes,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Han understregede desuden, at de fleste med ikkevestlig baggrund i Danmark klarer sig godt.

»Slap udlændingepolitik har betydet, at vi i årevis har lukket flere ind, end vi har magtet at integrere. Vi har stillet for få krav,« slog statsministeren fast.