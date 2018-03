DF: Udspil fjerner ikke alle ghettoer i 2030

Regeringens udspil mod parallelsamfund virker ved at skærpe straffen mod kriminelle, der begår kriminalitet i ghettoområder. Men det fjerner ikke alle ghettoer i 2030, som regeringen ønsker.

Det mener Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen. DF vil løse problemet med parallelsamfund ved at sende afviste asylansøgere og migranter tilbage til hjemlandet.

- Det er godt, at der lægges op til højere straffe og en styrket politiindsats i ghettoer. Men regeringen skal passe på ikke at oversælge sit udspil. Det kan ikke løse alle problemer, siger Martin Henriksen.

- Det skal man være meget varsom med at påstå.

Overskriften hedder: Ingen ghettoer i 2030. Tror du på det?

- Nej. Det tror jeg ikke på. Jeg mener ikke, det er realistisk at sige, at man kan afskaffe ghettoer, så der ikke vil være ghettoer i Danmark i 2030. Så vil der skulle mere til, siger Martin Henriksen.

Regeringen vil bruge 12 milliarder kroner indtil 2026 på at rydde og renovere ghettoer som Gellerupparken i Aarhus.

Ministrene er mødt talstærkt op i Mjølnerparken: Her er regeringsudspillet, der skal aflive ghettoerne

Beløbet vil virke på ghettoer. Men det løser ikke det største problem: Den massive indvandring til Danmark af ikkevestlige muslimske mennesker, mener han.

- Årsagen til, at vi har problemer med ghettoer og parallelsamfund, er, at vi har haft en for stor tilstrømning til Danmark primært fra muslimske lande. Der vil stadig komme folk til Danmark, siger Martin Henriksen.

Så DF's medicin er at sende folk hjem?

- Før jul diskuterede vil et paradigmeskift i udlændingepolitikken med et asylstop samt at sende flere hjem. Det mener vi stadig, er den mest effektive medicin til at forhindre nye ghettoer, siger Martin Henriksen.