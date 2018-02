S om ghettoplaner: Regeringen ser ud til at komme os i møde

De dele af regeringens plan til bekæmpelse af parallelsamfund, som er kommet frem indtil videre, tyder på, at regeringen kommer Socialdemokratiet i møde.

Det mener udlændingeordfører Mattias Tesfaye, efter at onsdag har budt på flere del-offentliggørelser af udspillet, der ellers skal præsenteres torsdag.

- Gennem det seneste år har regeringen betvivlet, at der var problemer med fordelingen af gymnasieelever. Nu anerkender de selv udfordringen, skriver Tesfaye i en sms til Ritzau.

S ser også positivt på forslagene om, at børn automatisk skal opskrives til vuggestue, at der skal større fokus på indberetninger af mistrivsel blandt børn, at boligselskaberne skal kunne udsætte flere kriminelle lejere og at der skal være lokalt politi til stede i de udsatte områder.

Mens S altså langt hen ad vejen er enig i de problemer, regeringen peger på, er partiet skeptisk over for flere af de værktøjer til at løse dem, som regeringen hidtil har lagt frem.

- Vi forstår ikke behovet for at udbrede muligheden for profilgymnasier, skriver Tesfaye med henvisning til forslaget om, at alle gymnasier skal have mulighed for at blive såkaldte profilgymnasier.

Det betyder, at de selv kan bestemme, hvilke kriterier der afgør, hvem der får hver fjerde plads. I praksis kan det få den konsekvens, at de populære gymnasier støvsuger de bedste elever.

S er også skeptisk over for, om regeringens plan vil sikre, at boligselskaberne hurtigt nok kan slippe af med lejere, der skaber utryghed.

- Men vi ser frem til at høre regeringens argumenter, skriver Tesfaye.

Det samlede udspil præsenteres torsdag på et pressemøde i boligområdet Mjølnerparken på Nørrebro i København, hvor en tredjedel af regeringens ministre deltager.