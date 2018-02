Flytteplaner for vismænd får international kritik

Kritikken af regeringens beslutning om at flytte De Økonomiske Råd (DØR) til Horsens vokser ud over landets grænser, skriver Politiken onsdag.

De finanspolitiske vagthunde i 24 andre EU-lande, Network of EU Independent Fiscal Institutions, anmoder på det kraftigste regeringen om at omgøre sin beslutning.

- Vi er dybt bekymrede over de seneste nyheder om den danske regerings beslutning om at flytte De Økonomiske Råd væk fra københavnsområdet, lyder det i en fællesudtalelse fra organisationen.

Blot tre af i alt 37 ansatte i DØR's sekretariat overvejer at flytte med.

Udflytning af De Økonomiske Råd udfordrer EU-forpligtelser

Institutionen vil blive nulstillet, og rådenes formand, overvismand Michael Svarer, har varslet, at vismandsrapporter som konsekvens vil blive suspenderet i en periode.

Regeringen har medgivet, at DØR uvægerligt vil opleve et kvalitetstab på kort sigt.

- Selv hvis det kun skulle være midlertidigt, er det et alvorligt problem, siger EU-netværkets sekretariatschef, Michal Horváth, til Politiken.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har bestemt flytningen.

Udflytning giver næste miljøvismandsrapport lange udsigter

- Regeringens beslutning kan ikke ses isoleret, den skal ses i sammenhæng med regeringens generelle politik om flytning, skriver han i en mail til Politiken.

- Men placeringen i Horsens - mellem Aarhus og Odense - er valgt, fordi den på den lidt længere bane sikrer et fagligt rekrutteringsgrundlag til sekretariatet, lyder mailsvaret fra økonomiministeren.

Han understreger, at det ikke handler om Horsens.

- Det kunne ligeså godt have været et andet sted. Det handler om, at regeringsprogrammet har et mål om, at decentral placering af statslige arbejdspladser skal skabe aktivitet i de pågældende områder. I dette tilfælde det østjyske område.