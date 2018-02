Vismænd: Registreringsafgiften på biler er urimeligt høj

Istedet for at gribe fat om nældens rod, så udstiller politikerne sig selv med endnu en ligegyldig lappeløsning.

Her ser du de politiske statusopdateringer, der hitter mest på Facebook lige nu. Se flere

FN bekræfter, at der kæmpes i omstridt enklave. Russerne siger, at det er oprørere, der bryder våbenstilstand.

Vismændene foreslår, at registrerings- og vægtafgiften på biler ændres, så den står mål med belastningen.

Socialdemokratiet fremlagde tidligere på måneden udspil om at oprette modtagecenter i eksempelvis Nordafrika.

Millioner af tyske bilejere kan tvinges til at lade bilen stå efter dieselafgørelse.

Uheld pga. snevejret har tirsdag ført til, at man bl.a. har lukket Sydmotorvejen ved Vordingborg for trafik.

Ingen har interesse i en konflikt, siger Løkke om de sammenbrudte forhandlinger for de offentligt ansatte.

Derfor foreslår rådet, at man i højere grad beskatter brugen af biler gennem kørselsafgifter, som primært skal opkræves i byerne og i myldretiden.

Og så advarer de mod at hæve afgifterne på brændstof, der i forvejen er høje, fordi det vil få for store negative samfundsøkonomiske konsekvenser.

Han og de øvrige vismænd foreslår derfor at sænke de faste afgifter, selv om det er dyrt.

- Den nuværende beskatning er på én gang for høj og forkert sammensat, siger miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i en kommentar.

- Biler bør beskattes svarende til de negative effekter, de har for samfundet.

Og de nuværende afgifter er skævt fordelt, når to bilejere betaler samme registrerings- og miljøafgift for den samme bil, selv om den ene kører meget lidt, og den anden kører meget.

Her har Det Miljøøkonomiske Råds formandskab - som vismændene også hedder - undersøgt sammenhængen mellem beskatningen af biler og de negative effekter, der er forbundet med bilkørsel.

Bilejere har i årevis betalt alt for høje afgifter, når man ser det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

- Den nuværende beskatning er på én gang for høj og forkert sammensat, siger miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen. Arkivfoto

Vismændene foreslår, at registrerings- og vægtafgiften på biler ændres, så den står mål med belastningen.

38 procent af menneskets proteiner ved vi ingenting om, og de kan blive mål for lægemidler i fremtiden.

Persisk magi: Dette computerspil vil kunne få enhver matematik-træt skoleelev til at synes, at geometri er spændende.

Det kolde vejr kan være en hjælpende hånd til at få et godt indeklima i soveværelset.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her