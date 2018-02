S vil hellere oprette nye statsjob end flytte ud

Der kommer ikke flere storstilede planer om udflytning af statslige arbejdspladser, hvis Socialdemokratiet får magten efter næste valg. I hvert fald ikke før de allerede planlagte udflytninger er gennemført.

Det siger finansordfører Benny Engelbrecht (S), efter at Dansk Folkeparti i tirsdagens Berlingske har meldt ud, at partiet mener, at udflytningerne bør fortsætte ud over det allerede planlagte.

- Socialdemokratiet støtter, at der har været en styrkelse af statslige arbejdspladser i provinsen, fastslår Benny Engelbrecht.

- Men vi synes, at næste naturlige skridt er, at man fokuserer på, at de nye statslige arbejdspladser, der oprettes, oprettes i provinsen.

Socialdemokratiet har blandt andet en plan om at ansætte 1.000 nye skattemedarbejdere. De skal placeres i fire skattecentre i provinsen.

DF vil have dobbelt så mange arbejdspladser til provinsen

Det kommer ud over de aftaler, som partiet allerede har indgået med den nuværende regering om at genoprette skattevæsnet, understreger Engelbrecht.

Finansordføreren pointerer, at det ikke er udelukket, at statslige arbejdspladser flyttes ud under en S-ledet regering, hvis det giver mening. For eksempel har partiet tidligere talt for at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland.

- Sådan nogle ting er det helt naturligt at se på løbende. Men vi fremlægger ikke en stor plan for udflytninger som del af et valgoplæg. Vi har fokus på, at der er nye statslige arbejdspladser, der skal etableres.

Benny Engelbrecht mener desuden, at der er brug for at "rydde op" i de udflytninger, der allerede er sat i gang, før man begynder at overveje nye.

- Nu er der sat gang i rigtig mange flytteplaner. Og en god del af dem er hverken halvt eller helt implementeret, når vi når frem til næste folketingsvalg. For eksempel er Udlændingestyrelsens flytning til Næstved slet ikke påbegyndt endnu, siger Engelbrecht.

- Så der er masser af udfordringer med allerede trufne beslutninger, som skal dribles i mål.