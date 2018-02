S-asyludspil havner i en kvart million postkasser

Borgere i blandt andet Svendborg, Sønderborg, Brønderslev og Slagelse kan se frem til lidt ekstra papir i postkassen i denne uge.

Socialdemokratiet har nemlig optrykt i nærheden af en kvart million eksemplarer af det udlændingeudspil, partiet lancerede før vinterferien. De 44.000 skal sendes ud til partiets medlemmer. Og en del af dem er allerede sendt ud som et reklameindstik i Jyllands-Posten.

Men resten, mere end 100.000 eksemplarer, skal husstandsomdeles til almindelige borgere.

- Vi lever i en tid, hvor rigtig meget politik skal igennem et filter af kommentatorer. Her vil vi gerne give danskerne mulighed for at læse, præcis hvad vi er kommet med, og danne deres egen mening, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

Udlændingeudspillet handler både om integration, udviklingsbistand og asylpolitik. Særligt Socialdemokratiets forslag om, at man ikke længere skal kunne søge asyl i Danmark, har fået stor opmærksomhed.

Socialdemokratisk asyludspil møder modstand i rød blok

Partiet vil indgå en aftale med et ikke nærmere defineret land om at huse såkaldte modtagecentre, hvortil asylansøgere, der måtte komme til Danmark, skal fragtes.

Her skal deres sag behandles. Men hvis de vurderes at have behov for beskyttelse og derfor får asyl, skal de ikke til Danmark, lyder Socialdemokratiets plan. I stedet skal de have asyl i en FN-drevet lejr i et heller ikke nærmere defineret land.

Der er altså en stor og vigtig del af udspillet, der er helt afhængigt af, at Danmark kan indgå komplicerede aftaler med andre lande.

- Det er ikke noget, man bare kan gøre med et fingerknips. Det vil kræve hårdt arbejde. Men det er det, vi ser som den rigtige vej for Danmark. Derfor vil vi kaste alle vores kræfter og energi ind i at sikre, at det bliver til virkelighed, siger Nicolai Wammen.

Dansk Flygtningehjælp: S-asyludspil er urealistisk

Skal det her opfattes som et valgløfte fra Socialdemokratiet?

- Det er det, vi går til valg på. Det er det, vi gerne vil gennemføre, hvis vi får muligheden for det. Vi synes, det er et stærkt bud, siger Wammen.

Partiet oplyser, at det alene er geografi, der ligger til grund for, om man modtager udspillet. Det er ikke ud fra en analyse af, om man vil være tilbøjelig til at stemme på S ved næste valg.

Socialdemokratiet ønsker ikke at oplyse, hvad husstandsomdelingen koster.