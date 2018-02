»Misforstået hensyn«: DF vil afskaffe skilte med arabisk tekst i Horsens

I Horsens Kommune er et skilt på det kommunale jobcenter endt på dagsordenen ved byrådsmødet mandag eftermiddag.

Skiltet forestiller et piktogram, der viser, at det er forbudt at tale i mobiltelefon indendøre. Det kan man også læse i den ledsagende tekst, der står på både dansk, engelsk og arabisk. Men det vil Dansk Folkeparti have stoppet.

Den arabiske skrift er et misforstået hensyn over for de arabisktalende borgere og hører ikke hjemme i det offentlige rum, mener partiet, der stiller forslag om at få ændre retningslinjerne for skiltning.

Dansk Folkeparti vil forbyde arabisk i friskoler

»Det må være sådan, at dansk er det officielle sprog i Danmark, og i disse tider hvor der snakkes om at gøre mere for integrationen, så nytter det efter Dansk Folkepartis vurdering ikke, at man skilter på arabisk. Man kan også diskutere om, man i det hele taget kan læse arabisk, hvis ikke man kan forstå et piktogram,« lyder det fra Michael Nedersøe (DF) om forslaget, som byrådet skal drøfte.

Skiltet er ikke gavnligt for integrationen, skriver Nedersøe, der vil have afskaffet arabisk skrift på kommunens institutioner og ejendom, samt have en præcisering af, at skiltning med tekst skal ske på dansk.

»Hvis først vi tillader det på jobcentret, hvor skal der skiltes på arabisk næste gang? Er det ved hovedindgangen til rådhuset, er det på vores vejskilte, eller måske på vores skoler?« skriver han.

Dansk Folkeparti har tre pladser i byrådet, der tæller i alt 27 pladser. Socialdemokratiet har 13 pladser, og partiet kan ikke på forhånd sige, om man vil stemme for og dermed sikre et flertal.

Partiets gruppeformand i kommunen, Andreas Boesen (A), siger til TV 2 Østjylland, at man ikke er afvisende over for at sætte det til politisk behandling.

Enhedslistens byrådsmedlem, Lisbeth Heidemann Torfing, synes, at forslaget er unødvendigt. Skiltet er en praktisk detalje, politikere ikke skal blande sig i, siger hun til mediet.