Thulesen Dahl vil teste Mette Frederiksen om udlændinge

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil teste Socialdemokratiets linje på udlændingeområdet.

Er det ren retorik, eller mener S det, de fremlagde i partiets udlændingeudspil tidligere på måneden?

I et interview med Berlingske udtaler Thulesen Dahl, at DF hurtigst muligt vil lave en aftale om udlændinge med S. Og at regeringen ikke nødvendigvis skal være med.

DF til S: Lad os lave udlændingepolitik uden regeringen

Ritzau har spurgt Thulesen Dahl, hvad han håber på at få ud af sin udmelding.

Spørgsmål: Udlændingepolitik er en vigtig del af DF's dna. Når I vil lave en udlændingeaftale med S, og regeringen ikke nødvendigvis er med, hvorfor så pege på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister?

- Indtil 2015 førte S, da de sad ved regeringsmagten, en helt anden politik. Nu har de en anden formand og har skiftet kurs på udlændingeområdet.

- Nu skal vi have testet, at S også mener det i praksis. Det handler slet ikke om, hvorvidt vi skal have en ny statsminister.

Spørgsmål: Er du i tvivl om, hvorvidt S mener det, de siger, på udlændingeområdet?

- Der er grund til at tage de meldinger, der er kommet, med en god portion skepsis, indtil de bliver realiseret i praksis.

- Frem til 2011-valget gik S også til valg på at videreføre en stram udlændingepolitik. Men S accepterede i samarbejde med De Radikale, at det gik helt anderledes fra 2011 til 2015.

- Nu vil jeg give S muligheden for at vise, at partiets udspil ikke bare er et valgoplæg.

Spørgsmål: DF vil gerne indgå en aftale med S hurtigst muligt. Hvad er hurtigst muligt, og hvad hvis det ikke sker inden for den nærmeste fremtid?

- Jeg synes, at S skal benytte denne mulighed til at vise, at det her er reelt ment. Kan det ende med en aftale med regeringen, er det fint.

- Mette Frederiksen har sagt, at ikkevestlig indvandring er den største udfordring for Danmark, og så skal man være parat til at løse problemet hurtigst muligt.

Mette F.: Ikke-vestlig indvandring er den største udfordring

Spørgsmål: Handler det også om, at S siden sidste valg har rykket sig i udlændingepolitikken, så I er bange for at miste vælgere til netop S?

- Det vigtigste for et parti er at overbevise de andre partier om, at man har ret.

- Nu siger S, at de er enige med os i forhold til en række ting, vi har kæmpet for i årevis. Det er fantastisk. Det skal vi tage imod med kyshånd, men kun hvis det bliver til noget i praksis.

Thulesen om S-udspil: Hvorfor vente til efter et valg?

Spørgsmål: Hvis DF og S bliver enige om en udlændingepolitik, vil det så fortsat give mening for jer at pege på en V-formand som statsminister?

- Der er efter al sandsynlighed over et år til næste valg. Vi skal nok op til et valg klart og tydeligt fortælle danskerne, hvordan vi vil anbefale samarbejdsmønstrene at være efter et valg.

- Men indtil da handler det at gennemføre så meget af vores politik som muligt. Og her er S kommet med et oplæg, som indeholder mange af de ting, vi har kæmpet for i mange år.