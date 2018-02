Regeringen afviser DF-forslag om særlig straffeattest for plejepersonale

En sympatisk idé, men alt for vidtgående og bureaukratisk i praksis.

Sådan lød regeringens begrundelse for at afvise et forslag fra Dansk Folkeparti om at indføre en såkaldt voksenattest til personer, der arbejder med mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Attesten skulle fremvises ved alle ansættelser på f.eks. plejehjem, bosteder og i hjemmeplejen som bevis for, at ansøgeren ikke er dømt for relevante lovovertrædelser såsom vold, seksuelle overgreb eller tyveri. Inspirationen er hentet fra den obligatoriske børneattest, som kræves ved ansættelser i bl.a. daginstitutioner og skoler, og som netop bruges til at frasortere ansøgere, der tidligere har krænket børn.

DF vil have særlig straffeattest for hjemmehjælpere og sundhedspersonale

Oplysningerne skulle gemmes i mindst 10 år og længere endnu, hvis overgrebet har seksuel karakter, foreslog DF.

Sådan er reglerne Den almindelige straffeattest viser bl.a. domme og bøder relateret til straffeloven. Overtrædelserne fremgår af attesten i to til fem år regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen. Myndigheder, virksomheder og foreninger kan med samtykke få fremsendt en persons straffeattest. Den udvidede straffeattest dækker overtrædelser af straffeloven, men også andre love. Oplysningerne fremgår i mindst 10 år. Det er kun offentlige myndigheder, der kan indhente attesten og kun i nogle situationer. Børneattester viser oplysninger om domme for bl.a. seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi. Oplysningerne kan fremgå i længere tid end på de andre straffeattester. Virksomheder, myndigheder og foreninger kan indhente børneattester på medarbejdere og frivillige, der kan få direkte kontakt med børn under 15 år.

Men selvom børne- og socialminister Mai Mercado (K) kaldte intentionen både »sympatisk« og »vigtig«, så vendte hun alligevel tommelfingeren nedad, da Folketinget førstebehandlede sagen fredag.

For det første mente regeringen, at en obligatorisk voksenattest er uproportionel med omfanget af overgreb begået af personale mod ældre, demente og handicappede, som ifølge regeringen er »begrænset«.

Derfor kan attesten medføre for meget bureaukrati, lød det fra ministeren, som pegede på, at arbejdsgiverne allerede i dag kan bede om lov til at indhentet en straffeattest fra en jobsansøger. I dag er det frivilligt, men med DF-forslaget ville det blive en pligt i form af voksenattesten.

»Derved får vi skabt et meget stort bureaukrati, og der må man bare overveje med sig selv, om det står i rimeligt forhold til de alligevel få sager, hvor en medarbejder rent faktisk tidligere har begået en relevant lovovertrædelse - det kunne være et seksuelt overgreb mod en borger med udviklingshæmning,« sagde Mai Mercado.

For det andet risikerer voksenattester at skabe en falsk tryghed for sårbare borgere, mener hun. Der er nemlig garanti for, at en jobansøger ikke har begået forbrydelser, som bare ikke er blevet opdaget, argumenterede Mai Mercado.

»Der kan altså godt være skeletter i skabet, selvom både straffeattesten og en eventuel voksenattest er uplettet,« sagde hun fra Folketingets talerstol.

Forslaget var stillet af DF's handicapordfører Karina Adsbøl, som undrede sig over modstanden, når nu børneattesterne jo allerede gælder for pædagoger og lignende.

»Når en omsorgsperson begår noget kriminelt eller opfører sig ansvarsløst, så rammer det en hel faggruppe. Derfor mener vi, at der er behov for det her forebyggelsesværktøj, så vi kan sortere brodne kar fra,« sagde hun.

Et skrækeksempel er en sag fra Roskilde, hvor en mand blev dømt for blufærdighedskrænkelse og ni år senere fik job som sosu-assistent i hjemmeplejen. I 2010 og 2011 begik han to nye overgreb mod bl.a. en udviklingshæmmet kvinde.

Karina Adsbøl stillede sig tvivlende over for, om antallet af seksuelle overgreb, tyveri eller lignende mod sårbare borgere er så lavt, som regeringen formoder. Emnet er nemlig tabubelagt, og der være et stort mørketal, sagde hun.

Da voksenattester blev diskuteret i 2015, bakkede både Venstre, De Konservative og Liberal Alliance op om idéen, men VLAK-regeringen støtter altså ikke DF's nuværende forslag, som da også er noget mere vidtgående end det oprindelige.

Nyt forslag skal stramme kontrollen med sosu’er og hjemmehjælpere En såkaldt voksenattest skal skærme udsatte voksne mod overgreb og tyveri fra personalet.

Heller ikke Socialdemokratiet støttede forslaget. Handicapordfører Orla Hav (S) var ligesom ministeren bekymret for, at attesten fører til falsk tryghed og kan blive en sovepude for ledelserne på plejecentre.

Samme indvending havde SF:

»Fakta er, at det eneste der kan forhindre overgreb er tydelig og nærværende ledelse,« sagde ældre- og handicapordfører Kirsten Normann Andersen (SF), som selv har beskæftiget sig med enkelte sager i sin tid i FOA.

De Radikale støttede forslaget. Det samme har organisationer som FOA og Ældresagen gjort.