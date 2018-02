Trine Bramsen: Hvorfor fik "dødsliste" lov til at ligge frit på nettet?

Hvordan kan en liste med samtlige folketingsmedlemmers navne og adresser ligge frit tilgængeligt på nettet i mere end et år sammen med en jihadistisk opfordring til at angribe og dræbe dem?

Det spørgsmål nager Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen, efter DR's P1 Dokumentar har opdaget flere hjemmesider med oplysninger og videolinks, hvor blandt andre samtlige folketingsmedlemmer, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og andre prominente danskere udpeges som mulige mål for et angreb sammen med private oplysninger, herunder deres adresser.

Listen har ligget online siden sommeren 2016, men burde for længst have været fjernet, mener Trine Bramsen.

»Det er bekymrende, at det er DR, der graver sådan en liste frem. Vi bør have myndigheder, der sikrer, at den slags materiale ikke ligger tilgængeligt på nettet,« siger hun til Jyllands-Posten, som også har set materialet.

Medie: Detaljeret liste på internettet opfordrer til drab på danske politikere

Det kan sagtens være, at danske myndigheder såsom Politiets Efterretningstjeneste (PET) har kendt til listen og måske endda holdt øje med, hvem der besøgte den, påpeger Trine Bramsen. Men det ændrer ikke på, at de personer, der står nævnt, burde have været skånet for at ligger der.

»Hvis det havde været en fysisk liste, der hang i en sportshal eller på Rådhuspladsen var den blevet pillet ned for længst,« siger hun.

På spørgsmålet om, hvem der konkret skulle have sørget for at få fjernet indholdet, svarer Trine Bramsen:

»Jeg er sådan set ligeglad med, hvem der piller det ned. Om det er PET, en anden politimyndighed eller Folketinget, der kontakter udbyderen af siden og får indholdet fjernet,« siger hun.

I sommer vedtog regeringen sammen med alle partier på nær Alternativet, SF og Enhedslsiten et lovforslag om at give politiet bedre muligheder få at bekæmpe ekstremisme og radikalisering. Ét af punkterne var, at politiet kunne få blokeret hjemmesider med terrorpropaganda, så materialet ikke spredes. Afgørelsen skal træffes af en domstol efter politiets anmodning.

Jyllands-Posten forsøger at få en kommentar til sagen fra PET. Over for DR har efterretningstjenesten samt Justitsministeriet dog afvist at udtale sig om listen med mulige mål.

De nævnte politikeres adresser ser ud til at være taget fra Folketingets hjemmeside, hvor de fleste medlemmers bopæl fremgår.

I ét tilfælde hvor en politiker har skjult sin bopæl, nævnes det, at vedkommende måske er flyttet fra en bestemt adresse. I stedet nævnes politikerens forældre ved navn samt deres privatadresser.

På hjemmesiden linker den anonyme bruger desuden til en video, som kunne ligne en slags turistguide til København men med info om mulige mål. Videoen er blandt andet optaget nær Lars Løkke Rasmussens bolig og foran Amalienborg, ligesom det i en tekst fremgår, hvor Lars Løkkes kone arbejder. Det beskrives også, at dronningen bor nogle hundrede meter fra statsministerens hjem. Også danske virksomheder og en række af Forsvarets adresser nævnes i både tekst og video, og i underteksterne gives der blandt andet oplysninger om de viste steder og hvilke personer, der færdes der. Videoteksten beskylder også navngivne danskere for at være racister og spioner.

Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp mener, at listen med navngivne personer er en klar opfordring til terror mod specifikke mål, siger han til DR.

Pia Kjærsgaard rystet over liste med opfordring til drab på danske politikere

Sagen tilføjer umiddelbart et nyt lag til, hvad politikere må lægge ryg til i den digitale tidsalder. I forvejen bliver de folkevalgte kaldt ukvemsord og modtager ofte trusler på nettet, men en opfordring til drab overgår alligevel, hvad Trine Bramsen tidligere har oplevet.

Og det kan få konsekvenser for demokratiet, mener hun:

»Jeg frygter, at det betyder, at nogen vil afholde sig fra at gå ind i politik, og måske kan det endda være medvirkende til, at nogen vælger at forlade politik, fordi omkostningerne ved at deltage i vores demokrati pludselig bliver meget store,« siger hun.

Særligt for folketingsmedlemmernes familier, er oplysningerne op bopæl dybt ubehagelige, påpeger Bramsen.

»Man bliver nødt til at huske, at bag enhver politiker er et ganske almindeligt menneske med en familie, der lever et helt normalt liv. For dem er bekymringen og utrygheden ved sådan en liste meget stor,« siger hun.