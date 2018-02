Løkke tager til topmøde om menneskerettigheder i Vestafrika

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) repræsenterer Danmark, når der fredag er topmøde i Bruxelles om bekæmpelse af terrorisme, menneskesmugling og organiseret kriminalitet i fem vestafrikanske lande.

Det handler om landene i den såkaldte Sahel-region - Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.

Danmark bidrager økonomisk til den såkaldte G5-fællesstyrke, der består af tropper fra de fem lande, som udgør sammenslutningen G5.

Formålet med styrken er at bekæmpe terrorisme, menneskesmugling og grænseoverskridende organiseret kriminalitet i regionen.

Torsdag er et andet aspekt i fokus ved en konference, som Danmark, Holland og Sverige er vært for.

Her gælder det menneskerettigheder og forholdet mellem lokalbefolkningen og sikkerhedsstyrkerne.

- Danmark vil fokusere på militære elementer, men i den grad også på indsatser, der har til formål at bidrage til at skabe tillid, fremme menneskerettighederne og styrke samarbejdet mellem styrken og retssystemet, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) i en skriftlig kommentar.

Udviklingen i regionen blevet en vigtig udenrigspolitisk interesse for Europa og Danmark.

Det skyldes, at regionen er blevet en af de foretrukne ruter for migranter fra Vestafrika til Europa.

Samtidig står regionen over for stigende terrortrusler fra grupper som den vestafrikanske gren af den militante organisation al-Qaeda.

Det danske engagement i området beløber sig til op mod en halv milliard kroner om året.

Fokus for den danske udviklingsindsats er blandt andet at skabe job ved at styrke den private sektor og hjælpe offentlige myndigheder med at levere basale serviceydelser til befolkningen, blandt andet adgang til rent drikkevand og uddannelse.