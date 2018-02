Frank Jensen om udligning: »Helt urimeligt og udtryk for en særlig trang til at straffe København«

Der må være en grænse for, hvor hårdt en kommune rammes, når den kommunale udligning ændres. Derfor bør regeringen lægge loft over regningen for enkelte kommuner.

Det mener Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), som er næstformand i Socialdemokratiet, i en skriftlig kommentar.

Onsdag fik økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) rapporten om reform af udligningen.

- Jeg ser det som en bunden opgave at få rettet op på de skævheder, der er i dag i den økonomiske udligning mellem kommunerne, sagde han i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Årligt omfordeles omkring 17 milliarder kroner mellem landets kommuner - fra rige til fattige kommuner. København skal årligt betale mellem 634 millioner kroner og 884 millioner kroner, påpeger overborgmesteren.

Rivegilde om borgmestres 17 milliarder kroner indledes

- København er solidarisk med resten af landet. Og vi deler gerne velstand, når det går godt i København. Men det her er helt urimeligt og udtryk for en særlig trang til at straffe København og københavnerne, siger Frank Jensen.

Onsdag aften fik også Folketingets partier rapporten ved et sættemøde.

Langt de fleste kommuner finder udligningen uretfærdig. De mener enten, at de får for lidt eller betaler for meget. Der udlignes to tredjedele - 61 procent - af de økonomiske forskelle mellem kommunerne.

Kommunernes Landsforening (KL) har forladt regeringens finansieringsudvalg om en ændring af den kommunale udligning. De 98 kommuner er uenige.

Kommunerne i hovedstadsområdet har meddelt i helsidesannoncer i landsaviser, at de ikke vil sende flere penge til Jylland.

Borgmester om hovedstadsannonce: »Det er manipulation« Fire venstreborgmestre svarer nu 34 sjællandske kommuner igen på en annonce om pengestrømme. KL ønsker ikke at blande sig.

- Det går ud på med lys og lygte at finde måder, der kan føres midler fra København til provinsen, nogle gange endda til kommuner, der har bedre velfærd eller højere beskæftigelse end København, siger Frank Jensen.

I provinsen kræver flere sammenslutninger af kommuner omvendt flere penge fra udligningen.

I 2013 blev systemet ændret, da analyser viste en sammenhæng mellem uddannelse og kommunernes udgifter. I 2006 enedes VK-regeringen med Dansk Folkeparti og De Radikale om ny udligning før kommunalreformen.