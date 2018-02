Dansk Folkeparti: Likvider danske statsborgere i hellig krig

Dansk Folkeparti foreslår nu en vidtgående løsning på problemet med danske statsborgere, der har tilsluttet sig Islamisk Stat.

Ifølge partiets retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, bør danske efterretningstjenester dele oplysninger med britiske, franske og amerikanske styrker, så de danske såkaldte syrienskrigere kan blive udpeget og dræbt.

»Hvis en specialstyrke møder dem, er det meget fornuftigt set ud fra et sikkerhedssynspunkt at eliminere den fjende og sørge for, at de her mennesker ikke er i stand til at rejse tilbage og eventuelt lave et terrorangreb på dansk jord,« siger han.

Hvis DF virkelig foreslår, at man skal slå danske statsborgere ihjel uden nogen beviser for, at de har begået konkrete forbrydelser, så er vi ude på et skråplan. Rune Lund (EL), retsordfører Hvis DF virkelig foreslår, at man skal slå danske statsborgere ihjel uden nogen beviser for, at de har begået konkrete forbrydelser, så er vi ude på et skråplan.

Med danske efterretninger i hånden skal de allierede f.eks. kunne gå efter specifikke bygninger, hvor de pågældende opholder sig:

»Det kunne være amerikanerne, der så slår til, fordi man er i krig med de her mennesker. Det kan betyde, at de bliver bombet og omkommer.«

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplyste for nylig til DR, at »en lille gruppe« syrienskrigere med dansk statsborgerskab sidder fængslet i Syrien og Irak. USA har opfordret de enkelte lande til at hente deres egne borgere hjem, og Claus Hjort åbner for, at det kan blive nødvendigt.

Men det afviser Dansk Folkeparti altså.

DF klar til at dræbe danske syrienskrigere: »Det er en erhvervsrisiko ved at være terrorist« Skyder vi danske statsborgere i den hellige krigs navn? Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil vide det.

»Hvis man slås for Islamisk Stat, har man slet ikke noget at gøre i Danmark,« siger Peter Kofoed Poulsen.

Forslaget betyder de facto, at Danmark dermed medvirker til at likvidere egne statsborgere i krigszonen uden forudgående rettergang. Tankerne er inspireret af praksis fra Frankrig, som ifølge The Wall Street Journal har forsynet irakiske specialenheder med navne og fotos af franske statsborgere, som skulle dræbes. Målet var at undgå, at terroristerne vendte hjem og begik terror.

Flere folketingsmedlemmer har spurgt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Danmarks håndtering af danske syrienskrigere, men han henviser til efterretningstjenesternes fortrolige arbejdsmetoder og vil ikke kommentere DF’s forslag.

Den konservative retsordfører, Rasmus Jarlov, ser »temmelig store juridiske problemer«:

»Hvis man går i krig for IS mod Danmark, fortjener man at blive slået ihjel. Det er en glædelig begivenhed, når en IS-kriger falder. Men det lyder svært foreneligt med den måde, man skal opføre sig på som stat at ville sende dødspatruljer ud for at slå dem ihjel med den begrundelse, at vi vil undgå et retsopgør.«

Men ifølge Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder og med speciale i blandt andet folkeret, afhænger forslagets juridiske muligheder i høj grad af geografi: Har man efterretninger, der kan bevise, at en dansk statsborger kæmper for fjenden i en såkaldt væbnet kampzone, er personen et fuldt ud lovligt mål.

»Man behøver ikke advare først eller forsøge at arrestere. Så kan man skyde, selvom personen står uden våben og ikke udgør en umiddelbar trussel mod en selv.«

Tikkende bomber eller blot børn? Hjernevaskede IS-børn skaber bekymring Europa udfordres i de kommende år af hundredvis af børn, som er vokset op under Islamisk Stat i Syrien og Irak. Især trænede børnesoldater udgør en trussel.

I Enhedslisten er retsordfører Rune Lund målløs:

»Hvis DF virkelig foreslår, at man skal slå danske statsborgere ihjel uden nogen beviser for, at de har begået konkrete forbrydelser, så er vi ude på et skråplan, som jeg næsten ikke har ord for at beskrive, hvor langt ude det er.«