Overblik: Tre ting vi lærte af Støjberg-samråd

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har på to samråd erkendt, at hendes ministerium har begået fejl i behandlingen af sager om alvorligt syge udlændinge.

Men hun har ikke selv været vidende om fejlene, før de blev rettet i begyndelsen af januar i år, forklarer Støjberg.

Den forkerte sagsbehandling har ført til, at syv personer formentlig er udsendt af Danmark på et forkert grundlag.

Den forkerte sagsbehandling er ifølge Støjberg sket, ved at ministeriet har fortolket den såkaldte Paposhvili-dom fra Menneskerettighedsdomstolen forkert.

Dommen fastslår, at Belgien ikke måtte udvise den seriekriminelle georgiske mand Paposhvili, som flere gange var blevet bedt om at forlade Belgien efter gentagne domme for tyveri og røveri.

Han fik dog af Menneskerettighedsdomstolen ret til at blive i Belgien, fordi han modtog behandling for en alvorlig sygdom - en behandling, som hans hjemland, Georgien, ikke kunne give. Danmark har pligt til at følge dommen.

På det andet samråd i sagen kom det tirsdag blandt andet frem at:

* Udlændinge- og integrationsministeriet i april 2017 delte sagerne om humanitært ophold i to bunker:

Ifølge Inger Støjberg troede man i ministeriet ikke, at Paposhvili-dommen ville ændre praksis for behandlingen af sagerne. Alligevel var ministeriet opmærksom på, at der var en særlig gruppe af sager, som blev puttet i en "lille bunke". Blandt dem var også sager, hvor personen havde påberåbt sig Paposhvili-dommen.

Det undrer flere oppositionspolitikere. For hvis ministeriet ikke troede, at Paposhvili-dommen ville få konsekvenser for praksis, hvorfor så tage sagerne ud i en særlig bunke?

Og hvorfor tog det mange måneder, før Inger Støjbergs ministerium kunne svare på spørgsmål om dommen fra Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, hvis man ikke mente, den ville få betydning, ville flere oppositionspolitikere vide.

Ifølge Inger Støjberg blev sagerne i den lille bunke ikke "stillet i bero", men behandlingen af sagerne tog "urimeligt lang tid", fordi det er "juridisk vanskelige afgørelser, som skal træffes på en måde, så man er sikker på, at de kan prøves ved en domstol." Det er ifølge Støjberg også årsagen til, at det tog "for lang tid" at svare på Johanne Schmidt-Nielsens spørgsmål.

* Støjberg afviser at have misinformeret Folketinget om, hvornår hendes ministerium kendte til Paposhvili-dommen:

Inger Støjberg sagde på samrådet, at Radio24syvs historie om, at hun har misinformeret Folketinget på det første samråd er "forkert".

Ifølge radiostationen blev Paposhvili-dommen behandlet på et møde allerede 8. februar 2017. Det står i modstrid med Støjbergs udsagn om, at ministeriet først blev bekendt med sagen i begyndelsen af marts.

Det er dog forkert, at sagen blev behandlet på mødet den 8. februar, siger Støjberg:

- På mødet den 8. februar 2017 blev dommen ikke nævnet. Af praktiske grunde blev der til referatet af mødet, som blev sendt rundt den 5. maj 2017, vedhæftet et dokument, hvor dommen omtales.

- Dette dokument eksisterede slet ikke i februar 2017. Det er produceret efterfølgende. Jeg har således ikke misinformeret Folketinget, siger Inger Støjberg.

* Inger Støjberg tror ikke, at Paposhvili-dommen vil føre til stigning i antallet af humanitære opholdstilladelser til alvorligt syge udlændinge.

Jeg kan ikke sige noget helt præcist om, hvorvidt dommen vil føre til flere eller færre humanitære opholdstilladelser, sagde Inger Støjberg.

Hun understreger, at der trods dommen fortsat vil være en "meget høj tærskel" for, hvornår man kan få humanitær opholdstilladelse.

Ifølge Inger Støjberg betyder det konkret, at personen skal stå over for "intens lidelse" eller markant reduktion i forventet rest levetid, før danske sygehuse skal træde til.