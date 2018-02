Lars Løkke om somaliske kvinder fra Vollsmose: Man kan sagtens gøre rent, selvom man ikke kan tale dansk

En stor gruppe somaliske kvinder i Odense-bydelen Vollsmose kan have meget svært ved at finde arbejde, når de, på trods af at have boet i landet i mange år, ikke kan tale dansk. Det er et kæmpe problem, udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2.

DF: Send somaliere bag genopdragelse retur

Efter et besøg i en somalisk kvindeklub i Vollsmose erfarede TV2 i sidste uge, at ingen af de tilstedeværende kvinder i klubben kunne tale dansk, ligesom ingen af dem havde noget arbejde. Det viser ifølge Lars Løkke, at de somaliske kvinder ikke lever op til det ansvar, de har over for Danmark.

»Vi har tilladt, at der er vokset nogle parallelsamfund op, hvor folk har kunnet isolere sig. I det her tilfælde er det at holde fast i en somalisk kultur og tøffe rundt og snakke på eget sprog med nogle jævnaldrende kvinder, uden overhovedet at tage det danske samfund til sig. Det skal vi gøre noget ved, siger Lars Løkke.

Somalisk forening: Stop stigmatisering Støjberg

Danmarks Statistik udgav i november en rapport, der viste, at somaliske kvinder er nogle af de indvandrere i Danmark, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. I følge statistikken er syv ud af ti af de 30-59-årige somaliske kvinder på overførselsindkomst.

Lars Løkke mener ikke, at manglende sprogkundskaber er nogen undskyldning for ikke at tage sig et arbejde.

Radikal partileder flytter tre dage til Vollsmose

»De skal arbejde. Man kan sagtens gøre rent, selvom man ikke kan tale dansk. Man behøver ikke at gå og tale med sin moppe, kost og spand,« siger han, og slår samtidig fast, at kommunerne bliver nødt til at sørge for at sætte kvinderne i arbejde.