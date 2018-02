En af Venstres største stemmeslugere er klar til at give afkald på sin post

Kun få uger inde i år 2018 bekendtgjorde Venstrepolitikeren, Søren Gade (V), at han ikke ville stille op til næste folketingsvalg. Han fortalte, at han i stedet for stiller op til Europa-Parlamentet, når der er valg næste år.

Søren Gade (V) sidder lige nu på gruppeformandsposten i Venstre, men i dag fortalte han til TV2 Nord, at det heller ikke er sikkert, at han bliver siddende på den post ret meget længere.

Venstres magtfulde gruppeformand stopper: Går efter plads i Europa-Parlamentet Partiets mand i Bruxelles fastholder ambition om at være spidskandidat.

»Da jeg jo ikke stiller op til næste folketingsvalg, er det også vigtigt for en folketingsgruppe og for en regering at have en gruppeformand, som også sidder efter et valg,« siger Søren Gade til TV2 Nord.

Søren Gade (V) mener, at det vil være naturligt, at Venstres folketingsgruppe vælger en ny formand i forbindelse med en kommende ministerrokade men understreger, at han ikke ved, hvornår en eventuel rokade finder sted.

»Hvis der måtte komme en rokade, så er det klart, at så kan min formandspost indgå i kabalen. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det er gruppens medlemmer, der vælger gruppeformanden. Det er ikke regeringen,« siger han.

Hvad har fået Søren Gade til at vælge EU og fravælge formandskampen? Dåbsattesten, bitterhed eller et ønske om forandring? I årevis er han blevet nævnt som en mulig formand for Venstre. Nu genopliver han en gammel plan og mener derfor selv at være definitivt ude af ligningen.

En »højtplaceret minister« fortalte i sidste uge til BT, at Løkke planlægger at fyre Søren Gade fra hans post som gruppeformand. Men ifølge Søren Gade selv har de rygter ingenting med hans udmelding at gøre.

»Det er lidt at slå en åben dør ind at skrive sådan en artikel. Jeg har talt med vores partisekretær, Claus Ritcher og meddelt, at mit mandat selvfølgelig står til rådighed i forbindelse med en ministerrokade. Det er helt naturligt, at i forbindelse med en ministerrokade, så vil jeg jo stille mit mandat til rådighed,« siger han.

Ti skarpe til Søren Gade om V-profils narkokørsel

Søren Gade (V) har i mange år været yderst populær blandt Venstres vælgere, og han fik bl.a. femte flest personlige stemmer ved folketingsvalget i 2015. Han har også flere gange være nævnt som Lars Løkkes mulige efterfølger på formandsposten.