Her er sagerne om udbytteskat

Storbritannien er en nation med fødselsveer. Pludselig diskuteres der politisk indhold i stedet for positioner, markeringer og taktiske krumspring.

Men globalisterne har en interesse i at påstå det modsatte.

I hvert fald hvis partiet vil undgå at ende som anti-forbilledet, Liberal Alliance.

Fænomenet sugardating breder sig i USA som en populær måde at betale sin uddannelse. Der er mange penge at tjene, men det er ikke altid ufarligt.

Danmark fik i alt tre nye Michelin-stjerner til aftenens uddeling. »Skuffende« og »alt for lidt« mener Gastros chefredaktør.

AGF og Sønderjyske delte via 0-0 i en til tider intens, men ikke ret velspillet fodboldkamp afviklet under svære forhold.

Regionerne vil bruge erfaringer med Gomore til at få flere af os til at køre sammen – og peger på både samkørsel og delebiler som vejen frem. Forskere tvivler på effekten.

Det bliver hundehamrende koldt i næste uge - så koldt i hele Europa, at det kan presse energipriserne mærkbart op. Finans

»Det er naturligt at stille mit mandat til rådighed,« siger Venstres gruppeformand, Søren Gade (V).

Regeringen vil nu have undersøgt sagen om snyd med udbytteskat.

Børn skal lære at kæntre i trygge omgivelser

Hvis du er til det vildeste luksus eller er kompromisløs teknologinørd, så skal du have en af de smartphones, vi tester her.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

Den nye Subaru XV er blevet mere civiliseret, uden at det går ud over mærkets dna. Boxermotoren med CVT-gearkasse kræver dog tilvænning og gør bilen uharmonisk.

