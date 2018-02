EL-hovedbestyrelse truer Mette Frederiksen: »Du leger med ilden, og du kender konsekvensen«

De nævner både et nyt statsministerkandidatur og et mistillidsvotum som mulige konsekvenser.

Flere medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen med sit nye asyl- og udlændingeudspil er gået alt for langt. Det skriver DR.

»Hvis det her udspil står i et regeringsgrundlag, så kan jeg ikke forestille mig, at vi bakker op om Mette Frederiksen,« siger Allan Ahmad, der er medlem af EL's hovedbestyrelse, til DR.

Enhedslisten vedtog sidste år en ny og mere offensiv strategi for at »skærpe kursen« over for Socialdemokratiet. På partiets seneste årsmøde fik den magtfulde hovedbestyrelse mandat til at sætte en langt mere aggressiv kurs ind over for Socialdemokratiet end tidligere set. Og medlemmerne i bestyrelsen er helt enige om, at udlændingeudspillet får konsekvenser.

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og af forretningsudvalget, Gunna Starck, forklarer til DR, at Mette Frederiksen er snublet i Enhedslistens røde linjer, som hun udemærket kender. Hun mener, at hun ved at fremsætte det nye udspil, leger med ilden.

»Hun ved jo godt, hvad konsekvensen bliver. Det bliver, at hun skal finde sit parlamentariske grundlag ovre på den anden side af Det Radikale Venstre,« siger hun.

Det er op til Enhedslistens hovedbestyrelse at fastlægge den endelige linje over for Socialdemokratiet, og flere af medlemmerne nævner, at det kan blive nødvendigt at vælte en S-ledet regering, hvis partiet fortsætter den strategi, det har lagt for dagen.

Selvom det på nuværende tidspunkt forekommer usandsynligt, at Enhedslisten ikke vil pege på Mette Frederiksen som statsminister efter et kommende folketingsvalg, så gør flere medlemmer af hovedbestyrelsen det klart, at deres støtte til socialdemokratiet ikke skal tages som en selvfølge.

Den nye og strammere kurs, som Enhedslisten har igangsat, er en reaktion på den højredrejning som Socialdemokratiet ifølge partiet har undergået. Ifølge Enhedslisten startede partiet allerede med at føre "blå politik" under statsminister Helle Thorning-Schmidt, og nu tager de konsekvenserne.

Socialdemokratiets nye udlændinge- og asyludspil, der blev præsenteret i sidste uge, handler blandt andet om, at det ikke længere skal være muligt at søge såkaldt spontant asyl i Danmark. Socialdemokraterne foreslår i stedet for at asylansøgere skal sendes til en lejr i eksempelvis Nordafrika.

Enhedslistens samlede hovedbestyrelse er endnu ikke blevet enig om en fælles linje over for udspillet, og ingen medlemmer af Socialdemokratiet har ønsket at kommentere sagen overfor DR, før hovedbestyrelsen kommer med en samlet udtalelse.