Pia K.: Politikere bør melde trusler til politiet

Politikere skal ikke acceptere chikane eller trusler. De er uacceptable i dansk demokrati og bør straks meldes til politiet.

Det siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

- Hvis det er dødstrusler eller trusler om vold, skal man omgående melde det til politiet. Vi skal stå vagt om folkestyret. Jeg kan frygte, at nogle vil afholde sig fra at stille op, siger Pia Kjærsgaard.

- De vil ikke byde sig selv eller deres familie, at man udsættes for trusler.

Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti vil fordoble straffen for trusler fra to til fire års fængsel. Det skal være et skærpende forhold, hvis truslen kommer som følge af politiske eller religiøse ytringer.

Forslaget kom, da Berlingske for nylig beskrev trusler mod politikere. Fire af ti lokalpolitikere har været udsat for chikane.

I september 2017 viste Altingets undersøgelse, at 1100 lokalpolitikere var blevet chikaneret.

Pia Kjærsgaard har i mange år haft livvagter. I marts 1998 jog autonome hende ind i en bank på Nørrebro, og i 2001 måtte politiet beskytte hende ved et årsmøde i Flensborg.

- Det er da grænseoverskridende, at man ikke kan gøre noget som helst, uden at der skal være livvagter. Men jeg har valgt at se det fra den positive side. Fra livvagter har jeg kun oplevet ordentlighed, siger Pia Kjærsgaard.

- Det er utroligt gode folk. De skal bestemt have den ros. Det betyder, at jeg kan passe mit arbejde. Jeg kan gå en tur. Jeg kan gå til møder. Jeg behøver ikke have en frygt for, at nogen overfalder mig eller sviner mig til.

Pia Kjærsgaard roser chefredaktør Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen, for hendes initiativ med en kampagne under hashtagget #respektdemokratiet, der skal forhindre chikane og trusler mod politikere.

- Det er et udmærket initiativ, som jeg bestemt vil bakke op. Hun er harm på folkestyrets vegne, siger Pia Kjærsgaard.