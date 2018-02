S truede nødhjælpsorganisation med retssag: Nu siger partiet undskyld

Torsdag lagde Folkekirkens Nødhjælp en video på Facebook, der i stærke vendinger kritiserede Socialdemokratiets nye udlændingeudspil.

Det førte til, at partiet samme dag kontaktede nødhjælpsorganisationen og truede med advokater og retssag, hvis ikke videoen omgående blev fjernet fra Facebook.

S truer kritisk nødhjælps-organisation med advokater

Nu skriver Folkekirkens Nødhjælp på Twitter og Facebook, at de har fået en undskyldning fra Socialdemokratiet.

»Kære venner. Vi har fået en undskyldning af Socialdemokratiet, der siger det var en overilet reaktion og for skarpt, da de bad os om at fjerne en video her på Facebook,« skriver de på Facebook.

Samtidig skriver organisationen, at Socialdemokratiets Peter Hummelgaard (S) har inviteret på kaffe, og at de glæder sig til et konstruktivt samarbejde.

I videoen, som organisationen lagde på Facebook, bruger de nogle korte sekvenser fra en socialdemokratisk produceret youtube-video, hvor S-formand Mette Frederiksen fortæller om partiets nye udlændingeudspil. Partiet mente at Folkekirkens Nødhjælp krænkede ophavsretten.

I programmet Shitstorm på P1 fortæller generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Quist-Sørensen, at hun ikke mener, at de krænkede nogen rettigheder, men at de alligevel valgte at fjerne videoen.

»Vi synes det er meget vigtigere at få en dialog med Socialdemokratiet om det her udkast i stedet for at tage det i en retssal,« siger hun til P1.

Socialdemokratiets Peter Hummelgaard siger i P1-programmet, at han selvfølgelig meget nødigt truer nogen.

»Vi synes også selv, at det har været en åndssvag måde at reagere på,«

Men han mener, at sekretariatet reagerede, som de gjorde, fordi de er trætte af, at folk bruger og redigerer for meget i deres materiale.