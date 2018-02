Næstformand i støjgruppe: Forsvarsministeren lyttede til vores bekymringer

Det var en lyttende forsvarsminister, der i dag mødte de godt 20-25 fremmødte beboere i Forsamlingsgården i Skrydstrup om problemerne med kampflystøj i lokalområdet.

Det fortæller Agnes Rosenlund, der er næstformand i foreningen Flyvestations Skrydstrups naboer.

”Jeg føler faktisk, at han lyttede til vores bekymringer. Vi kunne godt have brugt mere tid. Ikke alle kom til orde, men dem, der gjorde fortalte om det, de har oplevet med støj her i området,” siger hun.

Mødet er kommet i stand efter flere beboere har protesteret mod Danmarks køb af 27 nye F-35-kampfly. Blandt andet har Forsvarsministeriet i over to år tilbageholdt en rapport, der viser, at det ny kampfly vil støje ud over de eksisterende støjgrænser i visse boligområder rundt omkring Flyvestation Skrydstrup. Og fredag er det så kommet frem, at de eksisterende F-16-kampfly allerede nu ikke kan holde sig indenfor støjgrænserne. Et forhold som beboerne ikke har fået noget at vide om, selv Forsvarsministeriet i næsten 20 år har siddet inde med oplysningerne.

I mange år affandt de sig med flystøjen: Men så søgte naboerne aktindsigt... Der er nok at tale om, når forsvarsministeren mødes med utilfredse naboer til Flyvestation Skrydstrup med Danmarks støjende kampfly. De vil blandt andet spørge om, hvorfor Forsvaret i 20 år har haft en liste over støjramte ejendomme - uden at fortælle det.

Men ifølge Agnes Rosenlund har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) nu lovet mere åbenhed:

”Han sagde, at der ikke var noget at skjule, og at ministeriet nu ville sørge for, at alt blev lagt frem,” siger Agnes Rosenlund.

Forsvarsministeriet har på et borgermøde i november sidste år oplyst, at mellem 10 og 15 huse skal eksproprieres. Under mødet fredag i Skrydstrup gentog forsvarsministeren ifølge Agnes Rosenlund, at ministeriet ville gøre alt for at processen omkring eksproprieringen kom til at gå hurtigt.

”Og det er vi glade for. Det er ikke rart at stå i uvished om ens bolig skal rives ned eller ej,” siger hun.

Og så skulle forsvarsministeren også have luftet muligheden for, at et nyt F-35-kampfly muligvis kan komme til Danmark, før vi modtager de første fly i 2022, så der kan laves ordentlige støjmålinger af det.

Forsvarsministeriets hemmelige plan: Beboere skulle leve i grænseoverskridende støj fra kampfly Eksminister har overtrådt ”tal sandt-kodeks”, mener eksperter.

Er Agnes Rosenlund og de andre i Flyvestations Skrydstrups naboer så tilfredse?

”Støjen er der jo stadigvæk, og jeg vil se det ske, før jeg tror på det,” siger Agnes Rosenlund.

Af en Facebookgruppe for støjramte naboer fremgår det også, at foreningen Flyvestations Skrydstrups naboer nu selv vil købe certificerede decibelmålere til at måle støjen. Samtidig vil foreningen også måle vibrationen i deres huse, når F-16-flyene flyver lavt hen over deres huse, oplyser foreningen.