S tager først fat på asyl-reform i ministerkontorerne

Om så samtlige nordafrikanske lande melder ud, at de ikke er interesserede i at huse et dansk modtagecenter for asylansøgere, får det ikke Socialdemokratiet til at opgive planen om at etablere et sådant.

Det siger udenrigsordfører Nick Hækkerup, efter at både Marokko og Tunesien via deres ambassader har meddelt DR, at de ikke vil lægge jord til.

Det har DR spurgt dem om, efter at S mandag præsenterede et udspil til omfattende ændringer af asylsystemet. Men Hækkerup mener ikke, at ambassaders svar til journalister kan bruges til meget i den forbindelse.

- Det kræver, at en minister snakker med en minister, siger han.

Af samme grund er Socialdemokratiet ikke begyndt at sondere terrænet for, hvilke lande der eventuelt kunne komme på tale endnu, forklarer Hækkerup.

- Det er en regering, der fører udenrigspolitik. Ligesom det ikke nytter noget, at en journalist ringer til en ambassade, nytter det heller ikke noget, at en udenrigsordfører kontakter et ministerium.

Det er i øvrigt slet ikke givet, at det skal være et land i Nordafrika, der huser det danske modtagecenter, understreger Hækkerup. For Socialdemokratiet er det afgørende bare, at det bliver et land uden for EU.

Aftalen med det ikke nærmere specificerede land er helt afgørende for, at Socialdemokratiets vision om at stoppe for asylsøgning til Danmark kan realiseres, understreger han.

- Vores udspil er i udgangspunkt afhængigt af, at i kan få en aftale om en lejr i et tredjeland, siger Hækkerup.

- Det skal nok lykkes på den ene eller den anden måde.

Spørgsmål: Mette Frederiksen lod forstå, at migration er det alvorligste problem, vi har. Vil det så være hovedprioriteten for jer, hvis I får regeringsmagten?

- Det vil i hvert fald en af de helt store prioriteter.

Indtil aftalen med det unavngivne land er på plads, vil Socialdemokratiet indføre et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, Danmark kan tage imod, forklarer Hækkerup.

Overskrides det, skal Folketinget gribe ind.

- Afhængigt af situationen vil det være transportøransvar, skærpet grænsekontrol eller yderligere stramning af familiesammenføringsreglerne, siger han.

Altså i store træk det, den nuværende regering også arbejder med. Det vil reelt set kun kunne påvirke antallet, der kommer til Danmark, ikke sætte et egentligt loft over det, erkender Hækkerup.

- Det er ikke sådan, at ansøger nummer 1001 så vil få afslag, siger han.