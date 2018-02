Udlandsophold kan koste syv års dagpengekarantæne

Hvis du i fremtiden tager til for eksempel USA eller Asien og arbejder i mere end et år, så kan det koste dig dyrt, når du vender hjem.

Som led i den aftale om skattelettelser, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om tirsdag, bliver der nemlig indført et såkaldt opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Det betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge.

Det er en markant forringelse for medlemmerne, lyder advarslen fra de danske A-Kasser.

- Det er noget værre klamp, siger Torben Poulsen, formand for Danske A-Kasser.

Som tænkt eksempel nævner han en person, der efter fem års arbejde og A-kasse-medlemskab i Danmark får job i USA eller Canada og arbejder der i 13 måneder.

Hvis den person vender hjem og arbejder seks år i en virksomhed, der så går konkurs, vil personen ikke have ret til dagpenge. Uagtet om han eller hun betaler både skat og A-kasse alle seks år.

- Så må man bare sige "lang næse til dig, kammerat", konstaterer Torben Poulsen.

- Jeg tror, at det bliver en udfordring for en hel del mennesker. Det er jo ikke kun ingeniører, der er tale om. Det er jo også håndværkere og alle mulige andre.

Danske A-Kasser har ikke et overblik over, hvor mange personer der vil blive omfattet af det nye opholdskrav.

I Magistrenes A-Kasse oplyser formand Per Clausen, at der hvert år er cirka 100 medlemmer, der vender hjem efter mere end et år i udlandet.

- Da vi er en forholdsvis lille A-kasse tegner det et billede af, at det er forholdsvis mange mennesker, der vil blive ramt, mener Per Clausen.

- Dertil er der alle de mennesker, der på grund af utrygheden vil undlade at tage ud. Det synes jeg faktisk, vil være skidt både for de mennesker og for samfundet som helhed.

De nye opholdskrav gælder ikke personer, der udstationeres for danske virksomheder i lande uden for EU. Heller ikke studerende og søfarende bliver omfattet.

Opholdskravet skal træde i kraft i 2019. Ud af de fem milliarder kroner, som skatten på arbejde og pensionsindbetalinger lettes med, opgjort i 2025, kommer de 200 millioner kroner fra opholdskravet for dagpenge.