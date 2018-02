S: Integrationskrav skal hjælpe ghettoer

Som det eneste parti i rød blok vil Socialdemokratiet lægge stemmer til en række nye krav om familiesammenføring.

Aftalen mellem regeringen, DF og S, der blev præsenteret onsdag, indebærer, at man ikke kan få sin ægtefælle hertil, hvis man bor i en såkaldt ghetto.

Netop det krav har været vigtigt for Socialdemokratiet, fortæller udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

- Der skal ikke være flere familiesammenføringer til de mest udsatte boligområder i Danmark. De løfter i forvejen en kæmpe social opgave. Vi skal ikke bede de områder også om at løfte en integrationsopgave, siger han.

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav.

De seks krav handler om uddannelse, sprogkundskaber og erhvervserfaring.

- Hvis folk kommer her til vores samfund og vil have en fremtid her, så er de nødt til at kunne fungere med os andre - i det mindste bare på almindeligt turistniveau, siger Mattias Tesfaye.

Netop kravene om uddannelse er af De Radikale blevet beskyldt for at være "uddannelsessnobberi", men den vurdering er Mattias Tesfaye ikke enig.

- Der er ikke noget uddannelsessnobberi i det. Vi beder folk om at leve op til fire ud af seks krav, og nogle af kravene handler om, at man skal kunne snakke dansk, siger han.

- Med de nuværende regler favoriserer vi folk, der tjener meget og har en akademisk uddannelse, men nu bliver det ligestillet med håndværkere og ufaglærte, og det har været vigtigt for os, siger han.

Integrationskravet skal træde i stedet for tilknytningskravet.

Tilknytningskravet indebærer, at et dansk-udenlandsk par samlet set skal have en større tilknytning til Danmark end til et andet land for at få familiesammenføring.