Støjberg om ny udlændingeaftale: »Vi vil have flere til Danmark, der kan bidrage«

Fremover bliver vejen ægtefællesammenføring længere for folk, der er sværere at integrere i Danmark, men til gengæld kortere for udlandsdanskere, der ønsker at vende hjem sammen med deres nye familie.

Fakta Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende. Dette krav er ufravigeligt.

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.

Uddannelse i mindst 6 år i Danmark, heraf mindst 1 år ud over grundskolen. 10. klasse eller efterskoleophold tæller ikke.

Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.

Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse. Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har onsdag indgået en ny udlændingeaftale , som blandt andet ændrer reglerne ægtefællesammenføringer og afskaffer det såkaldte tilknytningskrav for i stedet at erstatte det med et nyt krav, som i højere grad rammer personer, der ikke er integrerede.

Familiesammenføring skal være lettere for danskere og sværere for udlændinge

Det nye såkaldte »integrationskrav« består af seks konkrete betingelser, hvoraf mindst fire skal opfyldes, før man kan få familiesammenføring. Kravene handler blandt andet om danskkundskaber, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet (se faktaboks).

Samtidig bliver det umuligt at få sin ægtefælle til Danmark, hvis man bor i et såkaldt udsat boligområde. Disse områder svarer stort set til områderne på regeringens ghettoliste.

Stramningerne omfatter ikke EU-borgere eller flygtninge, som har retskrav på familiesammenføring på et vist tidspunkt.

Ydermere bliver kravet til familiens økonomiske sikkerhedsstillelse fordoblet til 100.000 kr., og danskkravet til ansøgeren skærpes, så ansøgeren – udover at skulle bestå danskprøve på A1-niveau efter 6 måneder – fremover også skal bestå danskprøve på A2-niveau efter ni måneder.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) udlægger konsekvensen således:

»Alt andet lige vil det betyde færre familiesammenføringer til Danmark. Vi vil have flere til Danmark, der kan bidrage,« siger hun ifølge Ritzau.

»Der skal stilles nogle strikse krav. Omvendt har vi haft et problem for de udenlandsdanskere, der har været ude, som kan komme hjem og bidrage positivt.«

Både S og DF er tilfredse med resultatet af forhandlingerne. De andre partier i oppositionen har dog udtrykt sig stærkt kritisk om flere af regeringens forslag.

De Konservatives Rasmus Jarlov fremhæver, at de fleste får sværere ved at komme til Danmark, men for »veluddannede, arbejdende danskere,« der har fundet en partner i udlandet, bliver det nemmere.

»Det går vi i Det Konservative Folkeparti varmt ind for,« siger han i en pressemeddelelse.

Familiesammenføring: Alternativet anklager regeringen for diskrimination

Tilknytningskravet om at man samlet skal have størst tilknytning til Danmark for at få familiesammenføring har været en hjørnesten i dansk udlændingepolitik siden 2002. Men siden den såkaldte 26-årsregel blev underkendt ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i 2016 har reglen gjort det svært for mange udlandsdanskere at vende hjem til Danmark med deres udenlandske ægtefælle.

26-årsreglen satte tilknytningskravet ud af spil for danskere, der har været statsborgere i mindst 26 år og var dermed en kattelem for udlandsdanskere.

Udlandsdansker fik det første afslag: Uffe Hellstens familiesammenføring ville stryge igennem med nye regler Familie i Vodskov kan sætte flueben ved fem af de seks krav, som regeringen vil stille.

I 2017 blev der givet godt 7.000 tilladelser til familiesammenføring i Danmark. Heraf var de 4.129 til ægtefæller og faste samlevere.

Regeringen vil snarest muligt udmønte dagens aftale til lovforslag.