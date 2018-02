Ti skarpe til Søren Gade om V-profils narkokørsel

Sidste sommer kørte Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt bil med kokain i blodet, men det er først kommet til offentlighedens kendskab nu.

Han sagde dengang til Venstres gruppeformand, Søren Gade, at han ville søge orlov fra Folketinget, men angav tilsyneladende ikke sin brøde som grund.

Efterfølgende hørte Søren Gade et rygte, men han reagerede ikke på det:

- Jeg havde hørt et rygte, men jeg er ikke blevet det fortalt. Det kendskab jeg fik til, at Jakob var blevet frakendt sit kørekort, hørte jeg i går aftes (tirsdag).

Hvordan reagerede du så på det?

- Det er måske internt. Det har været min holdning lige fra starten, at hvis Jakob har et problem, og det har han jo, så vil vi selvfølgelige gerne hjælpe. Vi føler også et ansvar, og hvis det var mig, der havde et problem, ville jeg også ønske, at nogen ville hjælpe mig.

Har I så ikke også et ansvar for at forfølge det rygte, når I hører det?

- Jo, men det har vi også gjort, men det må Jakob selv svare på. Jakob har dummet sig, og det har han sagt, og det har en konsekvens.

Du havde hørt et rygte, hvornår hører du om det, og hvad gør du?

- Jeg får vished om, at Jakob Engel-Schmidt er taget for kokain, det får jeg vished om i går klokken otte, ni stykker. Så har der floreret et rygte om, hvad der lå til grund, men det er ikke et rygte, jeg har fået bekræftet.

Har du hørt det præcise rygte, at han skulle have kørt i narkopåvirket tilstand?

- Ikke at han var narkopåvirket. Jeg har bare hørt, at han bliver stoppet af politiet.

Du kalder det et problem, hvor omfangsrigt har det været?

- Det aner jeg ikke. Hvis det er den eneste gang, man har gjort det og bliver taget med fingrene i kagedåsen, så er det dybt uheldigt, jeg skal ikke stå og snakke det op eller ned.

Burde I have gjort noget mere, da I hører rygtet, for at afklare, hvad der er op og ned?

- Det ved jeg ikke, om vi skulle. Jeg mener også, vi gjorde det, man kunne forvente af os på det tidspunkt.

Man kunne vel forvente, at I undersøger, om et af jeres medlemmer har gjort noget strafbart?

- Vi er jo ikke politi, hvad kan jeg gøre, jeg ringer ikke til politiet og spørger, om der er et rygte.

Du kan spørge Jakob, om han har fået en dom?

- Det fik jeg så at vide i går, jeg har ikke talt med Jakob om det, der skete.

Du sagde, I gjorde det, der var nødvendigt, hvad gjorde I?

- Man tager omsorg for hinanden på en arbejdsplads, og så tror jeg ikke, man kan komme det nærmere.

Man tager vel ikke kokain en enkelt gang og sætter sig ud for at køre bil. Har du mistanke om, at det kan være et misbrug?

- Det tilkommer ikke mig at have en mistanke om noget som helst.