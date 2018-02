Venstre-profil mister opstillingskreds efter kokainkørsel

Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt mister sin opstillingskreds efter narkokørsel.

Det siger Toke Fredlev, der er formand for Venstre i Lyngby-Taarbæk kredsen.

- Vi har i kredsen besluttet, at vi skal have fundet en ny kandidat til Folketinget. Vi kan ikke acceptere den opførsel, som Jakob har stillet for dagen. Hele den her historie er uacceptabel, og noget vi tager kraftig afstand fra, siger Toke Fredlev.

Politikeren er på orlov fra Folketinget. Siden 1. oktober sidste år har han været udviklingsdirektør på Niels Brock.

Niels Brock oplyser dog, at han nu er fratrådt stillingen.

Toke Fredlev oplyser, at de har været personlige venner siden 2010, og at han ikke har haft mistanke til, at "Jakob tog coke".

Han blev først oplyst om sagen, da Jakob Engel-Schmidt ringede til ham, efter at Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar fra hovedpersonen.

Det må være op til folketingsgruppen, om han kan vende tilbage fra sin orlov i denne periode, mener Toke Fredlev.

Det har Venstres gruppeformand, Søren Gade, sagt, at han har meget svært ved at se.

Toke Fredlev forklarer, at Jakob Engel-Schmidt er "dybt pinlig" over det, der er sket.

- Han lægger sig fladt ned og siger undskyld og erkender nu, at det er virkelig dumt, det han har gjort. Det burde han nok have meldt ud, inden det kommer frem i pressen, siger Toke Fredlev.

Handelsskolen skriver, at "Niels Brock udtaler sig af princip ikke i personalesager, men bekræfter, at der er indgået en fratrædelsesaftale med Jakob Engel-Schmidt".

Da Ekstra Bladet i september spurgte ind til sagen om narkokørsel efter at have fået tip, bad Jakob Engel-Schmidt om orlov fra Folketinget for i stedet at blive udviklingsdirektør på Niels Brock.

Det var også Ekstra Bladet, som via aktindsigter tirsdag kunne fortælle, at V-politikeren er blevet frakendt kørekortet ubetinget i tre år og skal have en bøde, efter at han blev taget af politiet i København i juli sidste år.