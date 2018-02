Analytiker om Engel-Schmidts politiske fremtid: »Det er ikke bare et vink med en vognstang - det er et ordentligt slag med kæppen«

Han har dummet sig for alvor, Jakob Engel-Schmidt.

Det siger han selv, efter det er kommet frem, at han sidste år blev taget bag rattet med kokain i blodet. Som konsekvens har Venstre-politikeren, der i øjeblikket har orlov fra Folketinget, mistet sit job på handelsskolen Niels Brock, hvor han har været underdirektør siden oktober.

Også TV 2 News, der har brugt politikeren som paneldeltager på programmet "News og Co.", har stoppet samarbejdet som konsekvens af sagen. Endelig har han mistet sin opstillingskreds, meddeler formanden for Venstre i Lyngby-Taarbæk kredsen, Toke Fredlev.

Og mens Jakob Engel-Schmidt har lagt sig fladt ned, hæver hans gruppeformand, Søren Gade, pegefingeren over ham.

Engel-Schmidt mister job efter kokainkørsel

Gade har nemlig »meget svært ved at se«, at partifællen kan vende tilbage til en hverdag på Christiansborg efter handlingen, som han kalder »torskedum og ulovlig«. Og man skal lytte godt efter, hvad Søren Gade siger, siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

»På den måde er hans politiske karriere i den grad sat på hold for nu. Det er ikke bare et vink med en vognstang - det er et ordentligt slag med kæppen, som slet ikke er til at mistforstå. Jakob Engel-Schmidt havde ellers planer om at gøre et comeback. Han havde vel håbet at håndtere sagen privat og vende tilbage.«

Jakob Engel-Schmidt, der er tidligere direktør for Dansk Iværksætter Forening og tidligere landsformand for Venstres Ungdom (2009-2011), er blot 34 år.

»I politik skal man aldrig sige aldrig. Han er ung, og det er ikke til at sige, om han om 10 år kan blive politiker igen,« siger hun.

Det er Ekstra Bladet, der har foldet sagen ud. Avisen forfulgte i efteråret flere tips om færdselssagen og spurgte ind til det hos Jakob Engel-Schmidt, der ifølge mediet gik på orlov umiddelbart efter forespørgslen for at arbejde som direktør på handelsskolen Niels Brock.

V-gruppeformand ser ikke Engel-Schmidt vende tilbage

»Det kom bag på mange, at han ville tage orlov for at tage jobbet, fordi han blev anset for at være politiker af natur. En af dem, man havde forventet at se meget mere til,« siger Marchen Neel Gjertsen og fortsætter:

»Det interessante er, at vi har at gøre med en Venstre-politiker, som var udråbt til at være et stort politisk talent. Han er meget profileret, har sin helt egen liberale facon og et kulørt sprog, som gør, at han var en mediedarling. Han strøg ikke ind i Folketinget med fantastiske stemmetal, men han har fået meget ud af sit mandat.«

I gruppesammenhæng har politikeren ifølge Marchen Neel Gjertsen også ry for at være »lidt af en Bøllebob«, som havde sine meningers mod og ikke puttede med sine holdninger.

»Han har været ude og sige ting, der ikke var hel inden for partilinjens skive, og det var ikke sådan, at han stod til blive minister. Han gik til grænsen og måske et nøk over, og det er ikke altid en fordel, hvis du drømmer om at blive minister. Der vægter man partidisciplin og loyalitet enormt højt,« siger hun.

Blå bog: Jakob Engel-Schmidt

Ekstra Bladet rapporterer, at Jakob Engel Schmidt den 4. juli sidste år blev stoppet af en patrulje på grund af en lygtefejl. Patruljen fattede dog mistanke til hans adfærd og sigtede ham for overtrædelse af narkoparagraffen i færdselsloven. Ifølge avisens aktindsigt afviste Engel-Schmidt dog at deltage i både en udåndingsprøve og narkometertest, og derfor blev han anholdt.

Det får ikke sagen til at se kønnere ud, siger Marchen Neel Gjertsen. Sagen havde dog næppe trukket færre overskrifter, hvis han selv var stået frem med historien uden hjælp fra journalister, mener hun.

»Det er en dybt alvorlig sag, for det er noget, alle vil kunne huske til evig tid. Det beklikker selve hans personlige troværdighed og image på en måde, der stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved, hvad han er for en mand,« siger Marchen Neel Gjertsen.