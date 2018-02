Overblik: Burkaforbud står og falder med Socialdemokratiet

Regeringen skal kæmpe for at finde et flertal for sit tildækningsforbud, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tirsdag præsenterede et udkast til lovforslag om.

Regeringspartiet Liberal Alliance har fritstillet sine folketingsmedlemmer, når der skal stemmes om burkaforbuddet, hvilket tildækningsforbuddet mere populært er kendt som.

Derfor skal regeringen have hjælp fra Socialdemokratiet for at finde et flertal (90 mandater).

Her er et overblik over, hvordan partierne forholder sig til burkaforbuddet:

Venstre: 34 mandater.

Statsministerpartiet stemmer for. Medlemmerne bliver ifølge gruppeformand Søren Gade ikke fritstillet, da fængselsstraf nu er taget ud af lovforslaget. Eksminister Eva Kjer Hansen stemmer dog imod, oplyser hun til Ritzau.

Liberal Alliance: 13 mandater.

Regeringspartiet har fritstillet sine medlemmer. Fem ministre stemmer for. Af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for.

De Konservative: 6 mandater.

Regeringspartiet stemmer for.

Dansk Folkeparti: 37 mandater.

Regeringens støtteparti stemmer for.

Socialdemokratiet: 46 mandater.

Folketingets største parti er ifølge retsordfører Trine Bramsen gået i tænkeboks.

Enhedslisten: 14 mandater.

Stemmer imod.

Alternativet: 10 mandater.

Stemmer imod.

De Radikale: 8 mandater.

Stemmer imod.

SF: 7 mandater.

Stemmer imod.