JP’s analytiker: Derfor tillader Løkke, at LA-medlemmer kan stemme frit om burka

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har accepteret, at medlemmer af regeringspartiet Liberal Alliance kan stemme, som de vil om regeringens forslag om tildækningsforbud.

Dermed er partiet parat til at gå imod sin egen regerings forslag, som populært kaldes burkaforbuddet.

Situationen er usædvanlig, siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

Dels er det usædvanligt, at et regeringsparti meddeler, at det ikke er parat til at støtte op om en svær beslutning i regeringen. Dels er det usædvanligt, at den siddende statsminister tillader det.

Syv medlemmer af LA stemmer mod tildækningsforbud

»Det lugter af en ”I får ret og vi får fred,”« siger Marchen Neel Gjertsen:

»Hvis Løkke havde insisteret på, at LA’s gruppe død og pine skulle have stemt for, kunne der være kommet meget mere ballade ud af det, hvis LA havde besluttet sig for, at de ikke ville støtte forslaget. På den måde er der meget højt til loftet i Løkkes regering lige pludselig,« fortsætter hun.

»Normalt ville man sige, at en regering stemmer samlet, og at det kun er i særlige, etiske tilfælde, at man gør det anderledes.«

I 2007 blev folketingsmedlemmer i V og K for eksempel stillet frit, da de skulle stemme om at fratage enlige kvinder og lesbiskes ret til at få offentlig hjælp til kunstig befrugtning for at få børn. I 2009 blev medlemmer af de to partier igen stillet frit ved en afstemning om homoseksuelles ret til at adoptere.

I 2012 udløste det til gengæld stort drama i SF, da Özlem Cekic og Lisbeth Poulsen ikke ville stemme for en skatteaftale under Thorning-regeringen. Der var billeder af Lisbeth Poulsen, der græd, fordi man ville tvinge hende til at stemme for.

»Det viser, hvor langt man tidligere er gået for at få gruppen til at stemme samlet,« siger Marchen Neel Gjertsen:

»Man vægter den traditionelle partidisciplin meget højt, for hvad er alternativet: det er, at folk bliver fritstillet i alle mulige spørgsmål, og at en regering dermed ikke er sine egne mandater værd.«

Ifølge Marchen Neel Gjertsen risikerer LA også at sende et forvirrende signal til vælgerne om, hvad det er for et parti. LA har hele tiden været imod et burkaforbud. Men partiet har omvendt ikke spændt ben for forslaget internt i regeringen og står derfor i sidste ende på mål for forbuddet.

»Man har underlagt sig det faktum, at der er et flertal for et burkaforbud og er så landet med denne her sjove mellemvare, hvor man prøver både at hejse den liberale fane og samtidig sidde med regeringsansvar,« siger Marchen Neel Gjertsen.

»På den måde er det et parlamentarisk eksperiment, og det bliver meget spændende, hvordan de kommer til at blive bedømt af vælgerne for den strategi.«

Partiet har 13 medlemmer af Folketinget. Fem af dem er ministre og støtter ifølge Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, forslaget.

Men af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for. Det er Henrik Dahl. Det oplyser han i en sms til Ritzau.