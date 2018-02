LIVE: Regeringen orienterer om det kommende maskeringsforbud

Når pensionskasserne investerer vores opsparinger i virksomheder og projekter, bør det også være til gavn for klimaet og de fremtidige generationer. Det vil hjælpe gevaldigt med at sparke gang i en seriøs bæredygtig omstilling.

Kristian Jensen vil ikke kaldes 'slapper', og Morten Østergaard er træt af sit omdømme som 'halal-hippie'. Politikere står i kø for at vise beslutsomhed.

Liberal Alliances svar på alting er lavere skat. Men når man fra Liberal alliance går ud og vil have fagbevægelsen til at kæmpe for lavere selskabs skat ligner det larm for larmens skyld.